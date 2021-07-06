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HH保養品牌攻女性商機 找上藝人楊丞琳代言

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
照片提供 HH私密肌保養品 。業者/提供
照片提供 HH私密肌保養品 。業者/提供

藝人楊丞琳近來在Youtube上有支私密保養代言訪談的影片引起高度討論。影片中，楊丞琳大方分享出道二十年來的心境變化：「很多人都說要做自己，但我可以把它理解為妳愛自己、對自己好，然後相信這個行為不是自私的，妳散發的東西也會感染到旁邊的人，就會形成一個正向的狀態。現在的我，相對的就會比較能夠去學習放鬆，比起以前，比較懂得愛自己、對自己好。」

楊丞琳說，保養私密肌就像保養身體每一吋肌膚一樣，或是妳對於飲食、生活有一定要求，這些都是愛自己、對自己好的一部份。她早在品牌邀約合作前，自己本身就是愛用者，覺得HH私密系列產品的香味和包裝都讓人很療癒，也因為如此，當HH邀約代言私密保養系列時，很快就談定。楊丞琳更在片尾呼籲女孩們，她可以做為姐妹跟大家分享，女孩都應該重視並挑選最好的私密保養產品，因為「私密肌保養是一件很健康、很時髦的事情」。

事實上，私密保養是近年來相當火紅的話題，過去很多人觀念保守，不敢公開討論，但在越來越多專家提倡「分區保養」的觀念之後，私密保養就像皮膚保養一樣，成為閨蜜間分享的話題。產品標榜「Herb草本&Health健康」的HH私密保養系列，除了有基本的平衡私密健康pH值以及提升私密防護力的功效之外，「天然的香味」也是產品大受歡迎的原因之一。HH聘請從法國ISIPCA學成的調香師，運用數十種自然精油調配出屬於HH且令人放鬆的獨特香調。楊丞琳更分享到，自己一開始是先愛上柑橘涼感的沁涼舒適，再來是私密衣物手洗精的白麝香款式。

HH品牌的兩個H分別來自於Herb(草本)&Health(健康)，致力將「草本」與「健康」理念融入全系列產品，並以符合國際認證GMP工廠高規格製造，部分產品更添加有效抗菌成分。HH私密系列產品包含清潔、防護、保養、貼身衣物清潔等系列，自然香氛搭配涼感配方，讓女孩們使用起來倍感清爽療癒。

HH這次更首度與楊丞琳合作推出「樹影微風」聯名新款，以西西里檸檬、義大利佛手柑、琥珀、檀香、雪松等多種果香與木質精油調和，打造多層次香氛，專為女孩們設計，要帶給大家一個更清爽自在、率性自然的美好夏日！

品牌 義大利 楊丞琳

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