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1小時完售！米其林二星logy 抹茶生巧克力蛋糕遭瘋搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
logy抹茶生巧克力蛋糕每份售價1250元。圖／摘自logy官方臉書。
logy抹茶生巧克力蛋糕每份售價1250元。圖／摘自logy官方臉書。

米其林二星餐廳logy繼培根蛋麵（Spaghetti alla Carbonara）調理包，創下上線26個小時內完售紀錄後，主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）領銜開發的外帶新甜點——抹茶生巧克力蛋糕，又創下上線1個小時左右完售紀錄。

logy抹茶生巧克力蛋糕融合京都森田園利休抹茶的日本風味，以及白巧克力的甘美，輔以法國白乳酪發酵後的芳香與滑順口感，在三種食材之間達到完美平衡，吃的時候搭配主廚特製的清新爽口萊姆奶油醬享用。

logy抹茶生巧克力蛋糕每份售價1250元，可供4至6人分享。目前僅透過logy網路商店交易，全面採線上刷卡付款。消費者可依照所預約的時段，親自到店取貨，也可以將完整的訂單資訊提供給lalamove，由lalamove取貨送到府。

Logy於6月26日在臉書官方粉絲團公布，主廚田原諒悟正在研發除了培根蛋麵之外的新產品的訊息，還附上一段47秒的主廚工作影片；許多粉絲都以為主廚正在研發的新產品，會是另外一款麵食，沒想到會是一道令人又驚又喜的甜點。

logy抹茶生巧克力蛋糕這次在短短1個左右小時就完售，引發粉絲在官方臉書扼腕留言：「賣完了」，還附上哭泣的表情符號。主廚田原諒悟出面親自回覆：「抱歉。我們下週會再度開賣。」所以廣大的粉絲若這次沒來得及訂到抹茶生巧克力蛋糕的話也別太難過，下週請早喔。

logy抹茶生巧克力蛋糕原料為京都森田園利休抹茶、白巧克力、法國白乳酪。圖／摘自logy官方臉書。
logy抹茶生巧克力蛋糕原料為京都森田園利休抹茶、白巧克力、法國白乳酪。圖／摘自logy官方臉書。
logy主廚田原諒悟出面親回粉絲。圖／摘自logy官方臉書。
logy主廚田原諒悟出面親回粉絲。圖／摘自logy官方臉書。
logy抹茶生巧克力蛋糕切分後，可供4至6人享用。圖／摘自logy官方臉書。
logy抹茶生巧克力蛋糕切分後，可供4至6人享用。圖／摘自logy官方臉書。

巧克力 甜點 米其林

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