1小時完售！米其林二星logy 抹茶生巧克力蛋糕遭瘋搶

米其林二星餐廳logy繼培根蛋麵（Spaghetti alla Carbonara）調理包，創下上線26個小時內完售紀錄後，主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）領銜開發的外帶新甜點——抹茶生巧克力蛋糕，又創下上線1個小時左右完售紀錄。

logy抹茶生巧克力蛋糕融合京都森田園利休抹茶的日本風味，以及白巧克力的甘美，輔以法國白乳酪發酵後的芳香與滑順口感，在三種食材之間達到完美平衡，吃的時候搭配主廚特製的清新爽口萊姆奶油醬享用。

logy抹茶生巧克力蛋糕每份售價1250元，可供4至6人分享。目前僅透過logy網路商店交易，全面採線上刷卡付款。消費者可依照所預約的時段，親自到店取貨，也可以將完整的訂單資訊提供給lalamove，由lalamove取貨送到府。

Logy於6月26日在臉書官方粉絲團公布，主廚田原諒悟正在研發除了培根蛋麵之外的新產品的訊息，還附上一段47秒的主廚工作影片；許多粉絲都以為主廚正在研發的新產品，會是另外一款麵食，沒想到會是一道令人又驚又喜的甜點。