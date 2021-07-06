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「包場度假」新模式！獨攬日月潭 1泊5食15萬起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
自入住起一連享受5餐饗宴，晚餐主餐則獻上波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排，餐後吸睛的點心珠寶車，有多達十來種的精巧甜點。圖／雲品日月潭提供
自入住起一連享受5餐饗宴，晚餐主餐則獻上波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排，餐後吸睛的點心珠寶車，有多達十來種的精巧甜點。圖／雲品日月潭提供

疫情看似趨緩，民眾與商家期待「微解封」，飯店業者除了廣開自助餐廳、推外送外賣，客房銷售也提前「解封」，雲品日月潭推出「一層一戶」的度假方案，理想大地也採「獨層、獨棟、獨島」的銷售新模式，台北萬豪酒店提供「整層全包」的場地。疫情下，「包場度假」成了新趨勢。

金管會宣布，實體股東會鬆綁，室內與戶外容留人數放寬為20人及40人。台北萬豪酒店Garden Villa擁有107坪超大戶外綠地空間，即起包括戶外場地、迴廊、宴會廳，採「整層全包」、提供專屬一家賓客或企業使用。此外，另運用科技如Google Meet，讓賓客可預先透過線上即時視訊遠端會勘場地。

雲品日月潭則主打「不群聚安心出遊」的規劃，即日起至7/14推出全新入住模式，每層樓僅提供一組賓客使用，每組需是5人以下同住家人，除享來回到府接送服務外，也在每層樓提供專屬的遊憩空間與用餐區域，住宿期間有管家式服務，1泊5食15萬元起。

雲品日月潭推出全新24小時的「防疫桃花源」住房專案，採取高規格人流管制，每日至多開放5組同住家庭的賓客入住，以Villa獨立空間為主，享專屬的「包層」空間，可一人一間悠閒在套房陽台或走廊一角欣賞湖光山色，或是沉浸湯泉中；入住樓層還有專屬的遊憩室和健身空間，5餐中包含米其林三星的粵菜套餐、波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排等。

花蓮理想大地也推出「獨層、獨棟、獨島」的安心度假方案，住宿區域分屬在三個島區，每一個島區都有獨棟的別墅住宿區，萬坪綠野與運河環抱，每間房都享有迎山面河的視野。住房專案含一泊二食，將免費招待一位兒童入住，房間內提供綠的MINI吧、加贈獨門西班牙理想蜂巢糕，兌換Haggen-Dazs迷你杯組等，餐食採專人送到客房服務。

入住的樓層中，特別打造專屬的遊憩室，有小朋友喜愛的遊樂設備、樂高積木、桌遊等，都可以無限暢玩。圖／雲品日月潭提供
入住的樓層中，特別打造專屬的遊憩室，有小朋友喜愛的遊樂設備、樂高積木、桌遊等，都可以無限暢玩。圖／雲品日月潭提供
台北萬豪酒店提供整層出租方案，另提供遠端視訊會勘場地。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店提供整層出租方案，另提供遠端視訊會勘場地。圖／台北萬豪酒店提供
花蓮理想大地推出「獨層、獨棟、獨島」的安心度假方案。圖／理想大地提供
花蓮理想大地推出「獨層、獨棟、獨島」的安心度假方案。圖／理想大地提供

日月潭 疫情 酒店

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