「包場度假」新模式！獨攬日月潭 1泊5食15萬起

疫情看似趨緩，民眾與商家期待「微解封」，飯店業者除了廣開自助餐廳、推外送外賣，客房銷售也提前「解封」，雲品日月潭推出「一層一戶」的度假方案，理想大地也採「獨層、獨棟、獨島」的銷售新模式，台北萬豪酒店提供「整層全包」的場地。疫情下，「包場度假」成了新趨勢。

金管會宣布，實體股東會鬆綁，室內與戶外容留人數放寬為20人及40人。台北萬豪酒店Garden Villa擁有107坪超大戶外綠地空間，即起包括戶外場地、迴廊、宴會廳，採「整層全包」、提供專屬一家賓客或企業使用。此外，另運用科技如Google Meet，讓賓客可預先透過線上即時視訊遠端會勘場地。

雲品日月潭則主打「不群聚安心出遊」的規劃，即日起至7/14推出全新入住模式，每層樓僅提供一組賓客使用，每組需是5人以下同住家人，除享來回到府接送服務外，也在每層樓提供專屬的遊憩空間與用餐區域，住宿期間有管家式服務，1泊5食15萬元起。

雲品日月潭推出全新24小時的「防疫桃花源」住房專案，採取高規格人流管制，每日至多開放5組同住家庭的賓客入住，以Villa獨立空間為主，享專屬的「包層」空間，可一人一間悠閒在套房陽台或走廊一角欣賞湖光山色，或是沉浸湯泉中；入住樓層還有專屬的遊憩室和健身空間，5餐中包含米其林三星的粵菜套餐、波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排等。