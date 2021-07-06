裸上身穿西裝外套 超模卡拉看DIOR高訂秀又辣又帥！

談到高級訂製服，講究的材質與工藝絕對是一大特色。在經歷了兩季的線上發表模式後，隨著法國解封腳步，秋冬高級時裝周終於回歸久違了的實體秀。作為標誌性的高訂代表品牌之一的DIOR，也用本季的設計與秀場佈置呼應實體秀的特質，布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。

本季從秀前預告就聚焦在刺繡工藝上，於是一走進大秀會場，就可以看到法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為一整面的刺繡牆，這面牆由印度Chanakya工坊與工藝學校320位工匠共同打造而成，讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡廳（Salle aux Broderies）。

同樣的概念也展現在本季的服裝作品上，這也是創意總監Maria Grazia Chiuri希望強調的，不同於數位時裝秀的實際體驗。她選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造，像是大家熟悉的Bar Jacket，本季運用毛呢、光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。