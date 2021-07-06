快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裸上身穿西裝外套 超模卡拉看DIOR高訂秀又辣又帥！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列，眾星雲集。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列，眾星雲集。圖／DIOR提供

談到高級訂製服，講究的材質與工藝絕對是一大特色。在經歷了兩季的線上發表模式後，隨著法國解封腳步，秋冬高級時裝周終於回歸久違了的實體秀。作為標誌性的高訂代表品牌之一的DIOR，也用本季的設計與秀場佈置呼應實體秀的特質，布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。

本季從秀前預告就聚焦在刺繡工藝上，於是一走進大秀會場，就可以看到法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為一整面的刺繡牆，這面牆由印度Chanakya工坊與工藝學校320位工匠共同打造而成，讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡廳（Salle aux Broderies）。

同樣的概念也展現在本季的服裝作品上，這也是創意總監Maria Grazia Chiuri希望強調的，不同於數位時裝秀的實際體驗。她選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造，像是大家熟悉的Bar Jacket，本季運用毛呢、光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。

這次實體秀的回歸，也吸引了眾多名人到場共襄盛舉。包含女星珍妮佛勞倫斯、Angelababy、潔西卡雀絲坦、莫尼卡貝魯奇、超模卡拉迪樂芬妮等，其中身穿深藍色西裝套裝的卡拉以火辣程度爆表的上空搭配法單穿外套，又帥又性感，瞬間成為網友熱議的話題，Angelababy則是以粉紅色蓬裙洋裝穿出俏麗公主風。

法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為秀場內一整面的刺繡牆。圖／DIOR提供
法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為秀場內一整面的刺繡牆。圖／DIOR提供
莫尼卡貝魯奇。圖／DIOR提供
莫尼卡貝魯奇。圖／DIOR提供
珍妮佛勞倫斯。圖／DIOR提供
珍妮佛勞倫斯。圖／DIOR提供
Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。圖／DIOR提供
Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。圖／DIOR提供
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。圖／DIOR提供
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。圖／DIOR提供
潔西卡雀絲坦。圖／DIOR提供
潔西卡雀絲坦。圖／DIOR提供
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。圖／DIOR提供
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。圖／DIOR提供
創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。圖／DIOR提供
創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列。圖／DIOR提供
刺繡牆讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡。圖／DIOR提供
刺繡牆讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡。圖／DIOR提供
Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。圖／DIOR提供
Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。圖／DIOR提供
壓軸登場的透膚羽毛繁複裝飾了禮服依舊夢幻脫俗。圖／DIOR提供
壓軸登場的透膚羽毛繁複裝飾了禮服依舊夢幻脫俗。圖／DIOR提供
Angelababy。圖／DIOR提供
Angelababy。圖／DIOR提供
DIOR 2021秋冬高級訂製系列，強調布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。圖／DIOR提供
DIOR 2021秋冬高級訂製系列，強調布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮。圖／DIOR提供
超模卡拉迪樂芬妮。圖／DIOR提供
色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。圖／DIOR提供
色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。圖／DIOR提供
標誌性的夢幻女神禮服。圖／DIOR提供
標誌性的夢幻女神禮服。圖／DIOR提供
創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。圖／DIOR提供
創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。圖／DIOR提供

印度 法國

延伸閱讀

花朵遮胸全裸上陣！「搞怪超模」卡拉迪樂芬妮同志驕傲月登封面　上圍太豐滿北半球險掉出

全家攜手新創iKala 搶進社群電商服務

土耳其啟動伊斯坦堡運河計畫 目標吸引外資流入？

Jisoo超完美側顏預告DIOR早春大秀 科幻景甜瞬間移動到雅典？

相關新聞

異境幻地相遇 同遊媚采盈暉

尊重每個居住者想法，秉持「呈現每個家人都有自己的空間，卻又匯集在同一處所」之意念，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 揮灑設計畫筆，劃設通透開放居所，並形塑家庭成員各自私人場域，繪出大小居者期盼的夢想宅邸。

1小時完售！米其林二星logy 抹茶生巧克力蛋糕遭瘋搶

米其林二星餐廳logy繼培根蛋麵（Spaghetti alla Carbonara）調理包，創下上線26個小時內完售紀錄...

「包場度假」新模式！獨攬日月潭 1泊5食15萬起

疫情看似趨緩，民眾與商家期待「微解封」，飯店業者除了廣開自助餐廳、推外送外賣，客房銷售也提前「解封」，雲品日月潭推出「一...

裸上身穿西裝外套 超模卡拉看DIOR高訂秀又辣又帥！

談到高級訂製服，講究的材質與工藝絕對是一大特色。在經歷了兩季的線上發表模式後，隨著法國解封腳步，秋冬高級時裝周終於回歸久...

日本TIDY植鞣隨行皮革包新登場 募資開跑享早鳥優惠

由日本職人西本晶彥設計的TIDY植鞣系列皮革配件，著重便取與收納空間設計，深受消費者喜愛，日前新品「TIDY植鞣3Way...

鮭魚、玉子燒、魚卵都買得到！爭鮮、海壽司線上賣食材

因應防疫期間的居家用餐需求，連鎖壽司「爭鮮」、「海壽司」均推出線上購買食材、熟食調理包等不同的服務，為餐桌帶來快速便利的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。