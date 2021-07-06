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日本TIDY植鞣隨行皮革包新登場 募資開跑享早鳥優惠

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
日本TIDY植鞣3Way隨行皮革包一次推出兩款設計，可因應各種場合需求變換3種背法。 圖／聯合數位文創提供
日本TIDY植鞣3Way隨行皮革包一次推出兩款設計，可因應各種場合需求變換3種背法。 圖／聯合數位文創提供

日本職人西本晶彥設計的TIDY植鞣系列皮革配件，著重便取與收納空間設計，深受消費者喜愛，日前新品「TIDY植鞣3Way隨行皮革包」登場，在日本已掀起百萬銷售佳績，這次引進國內募資，日本設計團隊特別推出台灣募資限定色─「甜杏裸」款，喜愛皮革包的民眾千萬不容錯過。

TIDY植鞣系列皮革配件堅持天然古法植鞣製革，由於油感皮革會因時間、空氣與溫度，呈現獨一無二的亮感與色澤，彷彿「會呼吸的植鞣皮革」。此次新品3Way隨行皮革包可因應各種場所與穿搭需求，變換3種背法，並一次推出兩款設計，包含可取代長夾的肩背包「Various」，採用日本流行快取與大空間的Garçon設計，容量加大但外型體積一樣精巧簡約，理念延續建築設計概念，因應需求而存在的空間哲學，省略繁瑣，追求感性簡約生活；另一款「Ｕni」則是更貼近短帶型側背包需求，內部擁有便取夾層，兼具減法設計與中性質感，也能放入歷代TIDY植鞣長、短夾。

「TIDY植鞣3Way隨行皮革包」由聯合數位文創旗下有．設計團隊引進，目前限時推出64折超早鳥優惠，於嘖嘖募資開跑，詳細商品請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

皮革包內部擁有便取夾層，兼具減法設計與中性質感。 圖／聯合數位文創提供
皮革包內部擁有便取夾層，兼具減法設計與中性質感。 圖／聯合數位文創提供

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