日本TIDY植鞣突破千萬募資 再推新作隨行皮革包

由日本職人西本晶彥設計的TIDY植鞣系列皮革配件，著重便取與收納空間設計，加上天然古法植揉製革，其中油感皮革會因時間、空氣與溫度，呈現獨一無二的亮感與色澤，彷彿「會呼吸的植鞣皮革」，不僅兩次來台募資的長、短夾皆受到台、日民眾喜愛，成為突破千萬募資的超人氣商品，這次更針對追求簡約隨行需求的民眾，推出新品「TIDY植鞣 3Way隨行皮革包」，在日本已掀起百萬銷售佳績，這次引進國內募資，日本設計團隊也為感謝台灣消費者的熱情支持，特別推出台灣募資限定色-「甜杏裸」款，誠意十足，匠心鉅獻，喜愛皮革包的你千萬不容錯過。

內層設計上，左圖)Various款主打長夾式設計，右圖)Uni款除有夾層外，還可有更多空間收納長、短夾，兩者兼具隨行包減法美學與收納需求，植鞣設計製革，獲得台、日消費者喜愛。圖／聯合數位文創提供

3Way隨行包可因應各種場所與穿搭需求，變換3種背法，並一次推出兩款設計，包含可取代長夾的肩背包「Various」，採用日本流行快取與大空間的Garçon設計，容量加大但外型體積一樣精巧簡約，理念延續建築設計概念，因應需求而存在的空間哲學，省略繁瑣，追求感性簡約生活；另一款「Ｕni」則是更貼近短帶型側背包需求，內部擁有便取夾層，兼具減法設計與中性質感，也能放入歷代TIDY植鞣長、短夾，貼心考量已有喜愛皮夾的民眾，還原包包「簡約與兼容」的命題。