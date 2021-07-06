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鮭魚、玉子燒、魚卵都買得到！爭鮮、海壽司線上賣食材

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
爭鮮所販售的「北海道直送4S生干貝」，原價每公斤1,250元，優惠價1,000元。圖／爭鮮提供
爭鮮所販售的「北海道直送4S生干貝」，原價每公斤1,250元，優惠價1,000元。圖／爭鮮提供

因應防疫期間的居家用餐需求，連鎖壽司爭鮮」、「海壽司」均推出線上購買食材、熟食調理包等不同的服務，為餐桌帶來快速便利的烹調變化。

爭鮮集結旗下的爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮等品牌，共同推出多款冷凍與即食商品，內容包含海鮮、肉品、小菜、甜點等不同種類，全台近250間門市皆可預定或外帶自取（供應品項因各品牌而異）。例如「急速冷凍鮭魚輪切」使用進口的厚切鮭魚肉，每片290公克，原價250元，優惠價200元，可至迴轉壽司、SUSHiPLUS、MAGiC TOUCH点爭鮮購買。

另外「北海道直送4S生干貝」，原價每公斤1,250元，優惠價1,000元。「醬燒雞腿排」每片原價70元，優惠價55元；另外還有原味熟煎餃、茶碗蒸等不同人氣餐點，均有享優惠價，活動至7月15日截止。

「海壽司」則以原有食材為延伸，推出全新的「鮮食小舖」與「好煮易旗艦館」。其中鮮食小舖販售有魚卵、玉子磚、穴子、冷凍炸蝦、松葉蟹味棒等等壽司食材，讓民眾在家也能重現壽司滋味，亦可體驗DIY的樂趣。同時並販售有哈根達斯冰淇淋、果醋飲等輕食點心可供選擇，售價80～580元不等。

好煮易旗艦館則是以復熱便利包為主，「香滷鮭魚肉燥」以嚴選的挪威鮭魚經特調醬汁滷製，每份180元；「湯椒麻雞腿」選用去骨雞腿肉搭配多種辛香料混合而成的椒香醬調味，辛香開胃，每份85元。另外還有黑胡椒漬軟絲、櫻桃鴨野菜高湯等選擇，隨餐並附贈食譜卡，方便民眾居家烹煮應用。

海壽司「鮮食小舖」販售有松葉蟹味棒等食材。圖／海壽司提供
海壽司「鮮食小舖」販售有松葉蟹味棒等食材。圖／海壽司提供
急速冷凍鮭魚輪切，原價250元，優惠價200元。圖／爭鮮提供
急速冷凍鮭魚輪切，原價250元，優惠價200元。圖／爭鮮提供

壽司 爭鮮 鮭魚

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