鮭魚、玉子燒、魚卵都買得到！爭鮮、海壽司線上賣食材

因應防疫期間的居家用餐需求，連鎖壽司「爭鮮」、「海壽司」均推出線上購買食材、熟食調理包等不同的服務，為餐桌帶來快速便利的烹調變化。

爭鮮集結旗下的爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮等品牌，共同推出多款冷凍與即食商品，內容包含海鮮、肉品、小菜、甜點等不同種類，全台近250間門市皆可預定或外帶自取（供應品項因各品牌而異）。例如「急速冷凍鮭魚輪切」使用進口的厚切鮭魚肉，每片290公克，原價250元，優惠價200元，可至迴轉壽司、SUSHiPLUS、MAGiC TOUCH点爭鮮購買。

另外「北海道直送4S生干貝」，原價每公斤1,250元，優惠價1,000元。「醬燒雞腿排」每片原價70元，優惠價55元；另外還有原味熟煎餃、茶碗蒸等不同人氣餐點，均有享優惠價，活動至7月15日截止。

「海壽司」則以原有食材為延伸，推出全新的「鮮食小舖」與「好煮易旗艦館」。其中鮮食小舖販售有魚卵、玉子磚、穴子、冷凍炸蝦、松葉蟹味棒等等壽司食材，讓民眾在家也能重現壽司滋味，亦可體驗DIY的樂趣。同時並販售有哈根達斯冰淇淋、果醋飲等輕食點心可供選擇，售價80～580元不等。