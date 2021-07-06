聽新聞
test
0:00 / 0:00
名導「撞包」泰隆艾格頓？安啦！都是品味一家人！
上街走跳，女性的造型最忌看到另一套一模一樣的衣服，但對男性而言，相同的包款或鞋款卻可能是品味的英雄所見相似。名導演Spike Lee日前在巴黎與尼斯機場現身，並配戴上萬寶龍（Montblanc）的M_Gram 4810系列配件，竟然和「金牌特務」泰隆艾格頓（Taron David Egerton）撞包，這是怎麼一回事？
安啦！原來身為萬寶龍品牌大使的Spike Lee，因擔任2021年第74屆坎城影展（Festival de Cannes）評審團主席，日前飛抵法國，並將準備迎接今日（7月6日）的影展開幕。Spike Lee先前曾停留巴黎與尼斯，並在機場時以簡便、機能的運動服，混搭使用萬寶龍的M_Gram 4810系列腰包、後背包及行李箱，其中一枚方形、掀蓋式後背包，正與同為品牌大使的Taron David Egerton在拍攝形象廣告的選用款式，巧合「撞包」。
M_Gram 4810系列的雙色M圖案，設計源於1920年代萬寶龍信函中使用的文字圖案，2020年重新推出、2021年延伸出新系列的皮件，並包覆以PVC帆布，具備抗刮損的特性，難怪為名導在機場移動時所愛用；而訂價約36,700元、型號127423的M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，可收納13吋筆記型電腦，內部並具有2個開放式內袋、2個筆具專用袋，肩帶可調節並拆卸，靈活的機能性，難怪成為名導與名演員的品味之選，同系列另有造型圓弧的後背包訂價則約32,300元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言