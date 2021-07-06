名導「撞包」泰隆艾格頓？安啦！都是品味一家人！

上街走跳，女性的造型最忌看到另一套一模一樣的衣服，但對男性而言，相同的包款或鞋款卻可能是品味的英雄所見相似。名導演Spike Lee日前在巴黎與尼斯機場現身，並配戴上萬寶龍（Montblanc）的M_Gram 4810系列配件，竟然和「金牌特務」泰隆艾格頓（Taron David Egerton）撞包，這是怎麼一回事？

安啦！原來身為萬寶龍品牌大使的Spike Lee，因擔任2021年第74屆坎城影展（Festival de Cannes）評審團主席，日前飛抵法國，並將準備迎接今日（7月6日）的影展開幕。Spike Lee先前曾停留巴黎與尼斯，並在機場時以簡便、機能的運動服，混搭使用萬寶龍的M_Gram 4810系列腰包、後背包及行李箱，其中一枚方形、掀蓋式後背包，正與同為品牌大使的Taron David Egerton在拍攝形象廣告的選用款式，巧合「撞包」。