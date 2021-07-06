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名導「撞包」泰隆艾格頓？安啦！都是品味一家人！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
什麼包款讓「金牌特務」泰隆艾格頓和名導Spike Lee有志一同？原來是萬寶龍新款M_Gram後背包。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
什麼包款讓「金牌特務」泰隆艾格頓和名導Spike Lee有志一同？原來是萬寶龍新款M_Gram後背包。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

上街走跳，女性的造型最忌看到另一套一模一樣的衣服，但對男性而言，相同的包款或鞋款卻可能是品味的英雄所見相似。名導演Spike Lee日前在巴黎尼斯機場現身，並配戴上萬寶龍（Montblanc）的M_Gram 4810系列配件，竟然和「金牌特務」泰隆艾格頓（Taron David Egerton）撞包，這是怎麼一回事？

安啦！原來身為萬寶龍品牌大使的Spike Lee，因擔任2021年第74屆坎城影展（Festival de Cannes）評審團主席，日前飛抵法國，並將準備迎接今日（7月6日）的影展開幕。Spike Lee先前曾停留巴黎與尼斯，並在機場時以簡便、機能的運動服，混搭使用萬寶龍的M_Gram 4810系列腰包、後背包及行李箱，其中一枚方形、掀蓋式後背包，正與同為品牌大使的Taron David Egerton在拍攝形象廣告的選用款式，巧合「撞包」。

M_Gram 4810系列的雙色M圖案，設計源於1920年代萬寶龍信函中使用的文字圖案，2020年重新推出、2021年延伸出新系列的皮件，並包覆以PVC帆布，具備抗刮損的特性，難怪為名導在機場移動時所愛用；而訂價約36,700元、型號127423的M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，可收納13吋筆記型電腦，內部並具有2個開放式內袋、2個筆具專用袋，肩帶可調節並拆卸，靈活的機能性，難怪成為名導與名演員的品味之選，同系列另有造型圓弧的後背包訂價則約32,300元。

除了掛在行李箱上的雙肩後背包，Spike Lee身上再斜背一款萬寶龍M_Gram 4810系列腰包，輕巧隨身。訂價約19,700元。圖 / 萬寶龍提供。
除了掛在行李箱上的雙肩後背包，Spike Lee身上再斜背一款萬寶龍M_Gram 4810系列腰包，輕巧隨身。訂價約19,700元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍M_Gram 4810系列掀蓋式後背包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供。
知名電影導演Spike Lee現身尼斯機場，並配戴了M_Gram 4810系列行李箱、後背包及腰包。圖 / 萬寶龍提供。
知名電影導演Spike Lee現身尼斯機場，並配戴了M_Gram 4810系列行李箱、後背包及腰包。圖 / 萬寶龍提供。
除了大秀機場穿搭，Spike Lee更在坎城與萬寶龍CEO Nicolas Baretzki熱情相遇。圖 / 萬寶龍提供。
除了大秀機場穿搭，Spike Lee更在坎城與萬寶龍CEO Nicolas Baretzki熱情相遇。圖 / 萬寶龍提供。

機場 尼斯 巴黎

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