涼感上手！超美綠松石色HUBLOT 盛夏限定

每逢盛夏，瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）總會推出充滿陽光季節感的限定表款。今年的Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，表殼以輕盈無比的鋁金屬鑄造，選用的是介於藍綠色調之間，猶如大海般清透的綠松石色，透過緞面與亮面抛光處理，呈現夏日碧海藍天的沁涼愜意。

近年來綠色系表款當道，不過Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表獨特的綠松石色彩，在綠之中又帶有藍，更顯獨特。腕表以陽極氧化技術處理增添鋁金屬的亮澤感之外，鋁與氧有強力的鍵結，更使得氧化鋁在氧化物當中有最高硬度，加上化學穩定性高且對大部份酸性、 鹼性、鹽類及熔融溶液有優秀的耐腐蝕性，足以保護表殼免於刮傷或衝擊。