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涼感上手！超美綠松石色HUBLOT 盛夏限定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供

每逢盛夏，瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）總會推出充滿陽光季節感的限定表款。今年的Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，表殼以輕盈無比的鋁金屬鑄造，選用的是介於藍綠色調之間，猶如大海般清透的綠松石色，透過緞面與亮面抛光處理，呈現夏日碧海藍天的沁涼愜意。

近年來綠色系表款當道，不過Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表獨特的綠松石色彩，在綠之中又帶有藍，更顯獨特。腕表以陽極氧化技術處理增添鋁金屬的亮澤感之外，鋁與氧有強力的鍵結，更使得氧化鋁在氧化物當中有最高硬度，加上化學穩定性高且對大部份酸性、 鹼性、鹽類及熔融溶液有優秀的耐腐蝕性，足以保護表殼免於刮傷或衝擊。

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表採男女皆宜的42毫米尺寸，搭載品牌著名的自製HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，具備72小時動力儲存，從鏤空面盤可欣賞計時裝置與導柱輪的啟動與運作。而宇舶專利的One Click單鍵快拆式表帶裝置，可隨服裝造型與場合拆換，並附有兩條同色系表帶：一條是搭配運動型表扣的高科技魔鬼氈表帶，另一條則是搭配折疊扣的天然橡膠表帶。

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，以以輕盈無比的鋁金屬鑄造，綠松石色調清爽宜人。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，以以輕盈無比的鋁金屬鑄造，綠松石色調清爽宜人。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，65萬1,000元，全球限量200只。圖／宇舶表提供

腕表 品牌 瑞士

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