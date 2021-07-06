德國專利！不容忽視的NUEVA頂級夢幻除毛儀

體毛一直是廣大女性的困擾，如何除毛才能一勞永逸？使用除毛刀會越刮越粗，蜜蠟除毛極度拉扯又疼痛、除毛膏害怕化學殘留容易敏感、診所雷射除毛價格貴又很耗時。而脈衝光的除毛原理，主要是透過光能量會被毛髮中的黑色素吸收的特性，從而破壞正在生長毛髮中的毛囊。由於是使用脈衝光，脈衝光本身的特性可以掃蕩肌膚中的深層黑色素，因此在除毛之餘，還有同時達到局部美白的附加價值的雙重功效，所以是一個很有效率的好選擇。

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脈衝光除毛，不再是醫美診所的專利

你知道並非所有脈衝光的波長，都可以照射皮膚嗎？不對的波長不僅會傷害眼睛及肌膚、除毛效果不好，更容易引起疼痛感。市面上雖然有多款標榜脈衝光但價位參差不齊的除毛機，但是在沒有醫師操作的情況下，我們究竟該如何選擇？其實很簡單，關鍵就在選擇優秀的濾光片確保能濾出合適的波長，好的濾光片雖然造價昂貴，但是為了安全跟效果，建議大家真的在選擇上要特別注意。另外一個重點是燈管材質，好的燈管材質不只除毛效果更好，除毛閃光的有效次數更是可能高出一般的玻璃材質百倍。

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高標堅持 - 德國獨家濾光技術 x Ａ+石英燈管

經過多年材質挑選，百次反覆測試，NUEVA引領潮流，推出了讓這個炎炎夏日不容忽視的頂級夢幻除毛儀-超光波Pro無痛除毛儀又稱天鵝機。採用德國獨家濾光片-BF33，比起一般的脈衝光除毛儀，所篩選的高效波長，能更深入且均勻地對焦毛髮根部，除了能大幅提升除毛效果，並能過濾掉傷肌光波以最大化減低對皮膚的影響，重點是無痛！燈管的選材方面，NUEVA使用的是「A+石英燈管」而非常見的玻璃燈管。玻璃燈管平均壽命較短，只能承受3~4千次閃光，很容易就會有爆裂危險；但耐高溫的石英燈管除毛有效閃光可達30萬次，不僅更安全，除毛效果也比較好。其中安全識別系統，避免意外閃光傷害眼睛，8檔除毛模式精準鎖定黑色素，呵護不同肌膚以及髮色需求。另外還附帶SR光子嫩膚模式，除毛嫩膚一機雙用：手動與自動出光除毛模式，大小面積從臉部到比基尼線皆可使用。只要10分鐘就可完成一次全身除毛流程，持續使用8週抑止毛髮生長有感，每一週都能慢慢感受蛻變。產品取得多項國際權威認證，日本PSE、歐盟CE、ROHS、台灣另外加保千萬產品責任險，只希望提供消費者最安心的選擇。8/5前有﹒設計官網獨家優惠，詳情請見 活動網站 查詢。