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賽琳娜戈梅茲Selena Gomez辣秀豪乳吸700萬讚 泳裝美照「腰間肉炸開」大方展自信

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

「愛你的身體」不再是口號，美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）身體力行，要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。近期，賽琳娜戈梅茲在個人instagra帳號，貼出大方秀豪乳的火辣泳裝照，同時「腰間肉」也清晰可見，引起粉絲和網友們的熱烈討論。

小天后賽琳娜戈梅茲的instagram帳號，擁有2.4億人追蹤，因此在社群世界，擁有極高影響力，無論做什麼都會被放大檢視。近期，賽琳娜戈梅茲就貼出了一張身穿印花泳裝的辣照，除了胸前很有看頭之外，大腿、腰部的曲線，也明顯比較豐腴。然而，她卻沒有選擇使用修圖軟體，把身材比例修飾的更精緻，反而自然不做作的呈現。大大的顛覆了網友認為，只有水蛇腰、豐臀的女模，才能讓泳裝照更加分的刻板印象。加上賽琳娜戈梅茲的自帶氣場的擺拍姿勢，傳遞了「我的的身材、我驕傲」的態度，讓許多女性粉絲都大為激賞，紛紛回應「比超模更辣」、「因為你我更有自信穿泳裝了」，所以吸引了超過700萬人按讚。

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

原來，這不僅是賽琳娜戈梅茲呼籲女生要愛自己身體的最佳示範，還是她與品牌LA'MARIETTE合作的聯名系列產品。賽琳娜戈梅茲親自參與設計，包括了剪裁與版型，都是經過她與團隊共同研發，並表示「會喜歡這個品牌在於它頌揚熱愛自己身體的女性，並無條件地給予應有的優雅」。這系列泳裝除了以賽琳娜戈梅茲最愛的紫色系為主色調之外，並親自演繹了不同穿搭方式，一如她所說的，既可火辣秀身材，還能帶出高雅感。

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez貼出豐腴泳裝辣照，身體力行要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

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