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600換1360！漢來海港「餐券放大2.3倍」 35道料理可選

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
消費者憑漢來海港餐券，可以兌換6～8道精選指定餐點。圖／漢來海港提供
消費者憑漢來海港餐券，可以兌換6～8道精選指定餐點。圖／漢來海港提供

疫情期間，考量民眾不敢上餐廳用餐、擔心手中餐券可能會過期作廢的情況，連鎖自助餐廳「漢來海港」即日推出「禮券放大術」優惠活動，消費者可以憑手中餐券，從35道精選料理中自選6～8道，最低折扣4.4折起，讓消費者不用擔心餐券使用的煩惱。

此次漢來海港以過去海鮮、日料、港點、異國風味等9大主題餐檯的人氣料理為基礎，精選出35道指定料理，包括有清蒸蒜味螃蟹、肋眼牛排照燒飯、黑胡椒帶骨牛小排、卡菲醬燉牛臉頰肉、德國豬腳、金沙大蝦等豪華海陸主餐，還有綜合生魚片、主廚特製沙拉、港式燒賣、日式炸物、精緻手作甜點等不同餐點，每份售價160～240元不等，可供2人共享。

透過禮券放大術方案，民眾只要憑午餐、下午餐、晚餐餐券，就可以從35道精選餐點中，各兌換7、6、8道餐點，而且採自由搭配，並加贈汽水2瓶，約為4.4～5.8折。以中南部下午餐餐為例，原價每張600元，最多可兌換到價值1,360元的組合套餐，等於約將禮券放大近2.3倍。禮券放大術方案適用時間為每日11:30～19:30。若是4人小家庭，則可以憑4張餐券，兌換24～32道料理，為居家防疫餐帶來大大滿足。

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