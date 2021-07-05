快訊

7.6萬幼教人員注意！7月8日起開打莫德納疫苗

台南夜市關閉攤商仍討生活 派出所長嘆：罰單開不下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還在觀望腋下包？Ferragamo新款裝著滿滿優雅氣質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供

這幾季當紅的「腋下包」熱潮還未退燒，許多品牌所推出的新包款也依然主打此設計，或是為原本的人氣腋下包款增添新色與新材質。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年早秋系列就打造了一款新的腋下包，搭配品牌標誌性的經典金屬扣，預計又會成為新的熱賣單品之一。

在Salvatore Ferragamo早秋系列廣告中出現的一款腋下包，名為Trifolio單肩包，使用小牛皮製成，柔軟與硬挺度恰到好處，搭配Gancini扣飾，內裡有兩隔層和一個中央拉鍊口袋，肩背帶也可以調整長度。開口處自然的弧度優雅俐落，Gancini扣飾裝飾的寬扣帶安全又方便，增添使用上的便利度，收納空間也更不設限。

全系列單色皮革款提供黑色、棕色、黃色和粉紫色等，另外也有異材質拼接款。同系列也推出一款包身較為狹長的水桶狀腋下包，收納空間更大，背起來也更有復古風格。

Trifolio黑色小牛皮單肩包，69,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黑色小牛皮單肩包，69,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio紫色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio紫色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包，使用小牛皮製成，柔軟與硬挺度恰到好處，搭配Gancini扣飾，內裡有兩隔層和一個中央拉鍊口袋，肩背帶也可以調整長度。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包，使用小牛皮製成，柔軟與硬挺度恰到好處，搭配Gancini扣飾，內裡有兩隔層和一個中央拉鍊口袋，肩背帶也可以調整長度。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黑色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黑色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio棕色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio棕色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
肩背帶可以調整長度，開口處自然的弧度優雅俐落，Gancini扣飾裝飾的寬扣帶安全又方便，增添使用上的便利度，收納空間也更不設限。圖／Salvatore Ferragamo提供
肩背帶可以調整長度，開口處自然的弧度優雅俐落，Gancini扣飾裝飾的寬扣帶安全又方便，增添使用上的便利度，收納空間也更不設限。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黃色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio黃色小牛皮單肩包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio異材質拼接Trifolio單肩包，12萬5000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio異材質拼接Trifolio單肩包，12萬5000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo早秋系列推出新款Trifolio腋下包。圖／Salvatore Ferragamo提供
同系列也推出一款包身較為狹長的水桶狀腋下包，收納空間更大，背起來也更有復古風格。圖／Salvatore Ferragamo提供
同系列也推出一款包身較為狹長的水桶狀腋下包，收納空間更大，背起來也更有復古風格。圖／Salvatore Ferragamo提供

品牌 義大利

延伸閱讀

拉菲草包身超有度假感 PRADA人氣包推出新材質！

她問防疫在家用什麼電器煮飯最省？ 網力推「1組合」：超萬用

四種風格的IU一次擁有！品牌大使浪漫詮釋Gucci Beloved經典摯愛　精緻程度勘比MV規格

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 近50萬成交

相關新聞

全聯北高4門市 將導入環保袋自動租借機、資源回收機

近年環保與永續發展議題越來越受重視，自帶咖啡杯、自備購物袋也已成為許多民眾的日常習慣。全聯觀察，雖然主力消費客群已具備良...

還在觀望腋下包？Ferragamo新款裝著滿滿優雅氣質

這幾季當紅的「腋下包」熱潮還未退燒，許多品牌所推出的新包款也依然主打此設計，或是為原本的人氣腋下包款增添新色與新材質。義...

2021 ONLY WATCH／寶格麗、愛馬仕、LV 橘色就是亮點！

由摩納哥親王亞伯特二世大力贊助的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，每兩年舉辦一次，由鐘錶品牌捐出獨一無二的表款拍賣，為摩...

甜美星二代搶先穿 香奈兒最新高訂系列充滿女神氣息

香奈兒2021/22秋冬高級訂製服大秀即將於巴黎時間7月6日下午3點（台灣時間7月6日晚上9點）登場，並同步於CHANE...

7-ELEVEN打造綠色友善消費環境 並首創APP捐款訂閱制

2021年為統一超商永續元年，為積極響應金管會提出「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並持續透過全台近6,200家7-EL...

7種餐點「買1送1」！漢堡王3款「Q彈蝦堡」限時新登場

隨著夏天的到來，漢堡王自7月6日起，以海老蝦餅為元素，結合不同的配料，推出3款限時限量Q彈海老堡，為夏天帶來濃濃的海洋氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。