還在觀望腋下包？Ferragamo新款裝著滿滿優雅氣質

這幾季當紅的「腋下包」熱潮還未退燒，許多品牌所推出的新包款也依然主打此設計，或是為原本的人氣腋下包款增添新色與新材質。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年早秋系列就打造了一款新的腋下包，搭配品牌標誌性的經典金屬扣，預計又會成為新的熱賣單品之一。

在Salvatore Ferragamo早秋系列廣告中出現的一款腋下包，名為Trifolio單肩包，使用小牛皮製成，柔軟與硬挺度恰到好處，搭配Gancini扣飾，內裡有兩隔層和一個中央拉鍊口袋，肩背帶也可以調整長度。開口處自然的弧度優雅俐落，Gancini扣飾裝飾的寬扣帶安全又方便，增添使用上的便利度，收納空間也更不設限。