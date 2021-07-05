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還在觀望腋下包？Ferragamo新款裝著滿滿優雅氣質
這幾季當紅的「腋下包」熱潮還未退燒，許多品牌所推出的新包款也依然主打此設計，或是為原本的人氣腋下包款增添新色與新材質。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年早秋系列就打造了一款新的腋下包，搭配品牌標誌性的經典金屬扣，預計又會成為新的熱賣單品之一。
在Salvatore Ferragamo早秋系列廣告中出現的一款腋下包，名為Trifolio單肩包，使用小牛皮製成，柔軟與硬挺度恰到好處，搭配Gancini扣飾，內裡有兩隔層和一個中央拉鍊口袋，肩背帶也可以調整長度。開口處自然的弧度優雅俐落，Gancini扣飾裝飾的寬扣帶安全又方便，增添使用上的便利度，收納空間也更不設限。
全系列單色皮革款提供黑色、棕色、黃色和粉紫色等，另外也有異材質拼接款。同系列也推出一款包身較為狹長的水桶狀腋下包，收納空間更大，背起來也更有復古風格。
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