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2021 ONLY WATCH／寶格麗、愛馬仕、LV 橘色就是亮點！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2021年ONLY WATCH慈善拍賣主視覺為橘色，寶格麗、愛馬仕、路易威登都在拍品上融入橘色元素。圖／佳士得提供
2021年ONLY WATCH慈善拍賣主視覺為橘色，寶格麗、愛馬仕、路易威登都在拍品上融入橘色元素。圖／佳士得提供

由摩納哥親王亞伯特二世大力贊助的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，每兩年舉辦一次，由鐘錶品牌捐出獨一無二的表款拍賣，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）這種罕見疾病籌措善款。第9屆將於今年11月6日於日內瓦舉槌。因為活動正面能為品牌形象加分，又能展現設計創意，如今已成為鐘表界盛事；今年許多共襄盛舉的品牌，也都將主辦單位的主題色「橘色」融入最新表款的設計，打造深具辨識度的孤品。

寶格麗（BVLGARI）本次獻上今年全新的創紀錄表款Octo Finissimo超薄萬年曆，鈦金屬表殼搭配深藍色表面，不過，與一般歀相較，萬年曆月份顯示盤的11月的字樣「NOV」以橘色改成「NOW」，點出這個慈善拍賣每兩年舉辦一次的月份。Octo Finissimo超薄萬年曆機芯厚度僅2.75毫米，備有逆跳日期顯示，也是當前超薄萬年曆機芯的世界紀錄保持者。

而今年推出品牌市面上唯一休閒運動男表H08的愛馬仕（Hermès），也選擇以橘色作為獨一無二款式的標誌，不過愛馬仕推出的是兩枚一組的套表。兩枚鈦金屬腕表，一款搭配金屬鍊帶，一枚則是搭配愛馬仕橘橡膠表帶，也翹好是這次的題色。套表腕表內表圈與內圈時標均為橘色，金屬鍊帶款的表標也都以橘色呈現。套表配專屬表盒，估價14,000瑞法起。

同樣選用今年新作搭配橘色做變化的，還有行李箱起家的精品品牌路易威登（Louis Vuitton）全新的Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪，表殼線條由莫比烏斯帶演化而成，9點鐘位置飛行陀飛輪，3點鐘位置則是將品牌代表性字母LV結合在一起的第二時區顯示盤，採24小時制。以幾何線條裝飾半鏤空的表盤，可以透視下方漸層顯示的橘色，搭配橘色剛玉時標。向來最不令人失望的表盒，除了經典monogram，中央裝飾兩道漸層橘色直線，潮流感十足。

寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，獨一無二拍品，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，獨一無二拍品，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
路易威登Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪ONLY WATCH限定版，配有專屬表盒。圖／佳士得提供
路易威登Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪ONLY WATCH限定版，配有專屬表盒。圖／佳士得提供
愛馬仕H08 ONLY WATCH限定套表，配專屬表盒，估價14,000瑞法起。圖／佳士得提供
愛馬仕H08 ONLY WATCH限定套表，配專屬表盒，估價14,000瑞法起。圖／佳士得提供
路易威登Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪ONLY WATCH限定版，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
路易威登Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪ONLY WATCH限定版，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，月份顯示將11月拍買舉辦的時間改成NOW。圖／佳士得提供
寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，月份顯示將11月拍買舉辦的時間改成NOW。圖／佳士得提供
寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，獨一無二拍品，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
寶格麗Octo Finissimo超薄萬年曆Only Watch限定版，獨一無二拍品，估價80,000瑞法起。圖／佳士得提供
愛馬仕H08 ONLY WATCH限定套表，配專屬表盒，估價14,000瑞法起。圖／佳士得提供
愛馬仕H08 ONLY WATCH限定套表，配專屬表盒，估價14,000瑞法起。圖／佳士得提供

品牌 愛馬仕

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