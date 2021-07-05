2021 ONLY WATCH／寶格麗、愛馬仕、LV 橘色就是亮點！
由摩納哥親王亞伯特二世大力贊助的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，每兩年舉辦一次，由鐘錶品牌捐出獨一無二的表款拍賣，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）這種罕見疾病籌措善款。第9屆將於今年11月6日於日內瓦舉槌。因為活動正面能為品牌形象加分，又能展現設計創意，如今已成為鐘表界盛事；今年許多共襄盛舉的品牌，也都將主辦單位的主題色「橘色」融入最新表款的設計，打造深具辨識度的孤品。
寶格麗（BVLGARI）本次獻上今年全新的創紀錄表款Octo Finissimo超薄萬年曆，鈦金屬表殼搭配深藍色表面，不過，與一般歀相較，萬年曆月份顯示盤的11月的字樣「NOV」以橘色改成「NOW」，點出這個慈善拍賣每兩年舉辦一次的月份。Octo Finissimo超薄萬年曆機芯厚度僅2.75毫米，備有逆跳日期顯示，也是當前超薄萬年曆機芯的世界紀錄保持者。
而今年推出品牌市面上唯一休閒運動男表H08的愛馬仕（Hermès），也選擇以橘色作為獨一無二款式的標誌，不過愛馬仕推出的是兩枚一組的套表。兩枚鈦金屬腕表，一款搭配金屬鍊帶，一枚則是搭配愛馬仕橘橡膠表帶，也翹好是這次的題色。套表腕表內表圈與內圈時標均為橘色，金屬鍊帶款的表標也都以橘色呈現。套表配專屬表盒，估價14,000瑞法起。
同樣選用今年新作搭配橘色做變化的，還有行李箱起家的精品品牌路易威登（Louis Vuitton）全新的Tambour Curve GMT Flying Tourbillon兩地時間飛行陀飛輪，表殼線條由莫比烏斯帶演化而成，9點鐘位置飛行陀飛輪，3點鐘位置則是將品牌代表性字母LV結合在一起的第二時區顯示盤，採24小時制。以幾何線條裝飾半鏤空的表盤，可以透視下方漸層顯示的橘色，搭配橘色剛玉時標。向來最不令人失望的表盒，除了經典monogram，中央裝飾兩道漸層橘色直線，潮流感十足。
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