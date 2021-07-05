甜美星二代搶先穿 香奈兒最新高訂系列充滿女神氣息

香奈兒2021/22秋冬高級訂製服大秀即將於巴黎時間7月6日下午3點（台灣時間7月6日晚上9點）登場，並同步於CHANEL.COM發佈。繼之前首先曝光於康朋街31號高級訂製服工作坊與巴黎時尚博物館所拍攝的預告之後，今天再度搶在秀前釋出由蘇菲亞柯波拉與羅門柯波拉兄妹操刀的最新影片，以更輕快活潑的調性一窺此系列的設計風格。

這支影片由女星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒、星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）主演，鏡頭跟著她造訪康朋街31號高級訂製服工作坊，在這位香奈兒品牌大使充滿好奇心的眼神和輕鬆俏皮的肢體演繹下，搭配輕快的配樂，讓人感覺到一股迎接大秀到來前雀躍的心情。