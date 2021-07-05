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甜美星二代搶先穿 香奈兒最新高訂系列充滿女神氣息

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在瑪格麗特庫利充滿好奇心的眼神和輕鬆俏皮的肢體演繹下，搭配輕快的配樂，讓人感覺到一股迎接大秀到來前雀躍的心情。圖／香奈兒提供
在瑪格麗特庫利充滿好奇心的眼神和輕鬆俏皮的肢體演繹下，搭配輕快的配樂，讓人感覺到一股迎接大秀到來前雀躍的心情。圖／香奈兒提供

香奈兒2021/22秋冬高級訂製服大秀即將於巴黎時間7月6日下午3點（台灣時間7月6日晚上9點）登場，並同步於CHANEL.COM發佈。繼之前首先曝光於康朋街31號高級訂製服工作坊與巴黎時尚博物館所拍攝的預告之後，今天再度搶在秀前釋出由蘇菲亞柯波拉與羅門柯波拉兄妹操刀的最新影片，以更輕快活潑的調性一窺此系列的設計風格。

這支影片由女星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）的女兒、星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）主演，鏡頭跟著她造訪康朋街31號高級訂製服工作坊，在這位香奈兒品牌大使充滿好奇心的眼神和輕鬆俏皮的肢體演繹下，搭配輕快的配樂，讓人感覺到一股迎接大秀到來前雀躍的心情。

影片中也能看到高級訂製服工作坊內的精湛技藝細節，最後帶到瑪格麗特在高級訂製服沙龍進行最後一次試裝的情景，她搶先穿上藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 所打造的2021/22秋冬高級訂製服，那是一件搭配黑色蝴蝶結裝飾的純白垂墜長裙洋裝，展現清新的女神姿態。此外，香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現，畫面中展現出最新系列服飾相關的蛛絲馬跡，也讓人更期待這次高訂系列會是怎樣的面貌。

香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格麗特庫利主演新一波香奈兒2021/22秋冬高級訂製系列預告影片。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格麗特庫利主演新一波香奈兒2021/22秋冬高級訂製系列預告影片。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利搶先穿上藝術總監維吉妮維婭所打造的2021/22秋冬高級訂製服，那是一件搭配黑色蝴蝶結裝飾的純白垂墜長裙洋裝。影片由蘇菲亞柯波拉與羅門柯波拉兄妹操刀。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利搶先穿上藝術總監維吉妮維婭所打造的2021/22秋冬高級訂製服，那是一件搭配黑色蝴蝶結裝飾的純白垂墜長裙洋裝。影片由蘇菲亞柯波拉與羅門柯波拉兄妹操刀。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供
香奈兒也同步曝光由攝影師Mikael Jansson所捕捉的裁縫師們與其精湛技藝，以經典的黑白手法呈現。圖／香奈兒提供

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