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7種餐點「買1送1」！漢堡王3款「Q彈蝦堡」限時新登場
隨著夏天的到來，漢堡王自7月6日起，以海老蝦餅為元素，結合不同的配料，推出3款限時限量Q彈海老堡，為夏天帶來濃濃的海洋氣息。另外自7月13日起，漢堡王連續19天推出買1送1優惠，包括牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡等7種餐點均可享優惠。
漢堡王此次推出的「Q彈海洋季」，使用了真蝦製作的Q彈蝦餅為主角，結合上法式檸檬芥末籽醬，帶出清新酸甜的滋味，共計有3種不同的漢堡選擇。其中「Q彈海老牛肉堡」使用蝦餅搭配BBQ烤肉，創造出海陸雙重美味，單點每份119元，套餐價159元；「Q彈海老脆雞堡」則是將蝦餅搭配醃製椒香脆雞，堆疊起層次風味，單點109元，套餐價149元。另外還有「Q彈海老堡」同步登場，享受最純粹的海洋滋味，單點99元、套餐139元，限量供應至9月6日。
自7月13日至7月31日期間，漢堡王也推出「買1送1」的優惠活動，品項包括牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡，還有薯條、冰美式、大杯可樂等選擇，原價每份40～99元，活動期間通通享買1送1的優惠。
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