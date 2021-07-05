WAT再傳捷報！ 2021 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽奪6獎牌
台灣自創瓶裝雞尾酒品牌WAT再傳捷報！WAT繼於2021年ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽獲1金4銀1銅肯定後，近日再下一城，於2021年IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒競賽，再奪2金3銀1銅，總共獲得12面國際獎牌，再度展現台灣軟實力。
於英國倫敦舉行的ISC國際烈酒競賽，今年吸引超過70個國家參賽；而另一個酒界年度盛事，歷史最悠久的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，今年則有80多位專業人士，對86個國家的4,000多件作品進行評審，包含釀酒專家、品酒專家、酒廠創始人等，進行超過一週的盲飲評選，最後共頒發出250枚金牌，佔所有獎項中的15%，WAT的瓶裝雞尾酒也躋身其中。
榮獲ISC金牌的「大人味的紅豆奶油捲雞尾酒」，同步得到IWSC銀牌肯定。暢銷商品「凍檸茶雞尾酒」和尚未正式販售的「紫蘇雞尾酒」，皆以95分的高分摘下IWSC金牌，同時也都是ISC的銀牌酒品。深受消費者喜愛的「紅心芭樂雞尾酒 」以及「貴妃鐵觀音雞尾酒」皆在ISC、IWSC競賽中奪得銀牌。而在兩項競賽中拿下兩面銅牌的則是「杏仁炭焙烏龍雞尾酒」，目前尚未對外正式販售，預計將於今年第三季上市。
獲得ISC金牌、IWSC銀牌殊榮的「大人味的紅豆奶油捲雞尾酒」，是WAT在2020年與米其林一星餐廳IMPROMPTU聯手研發推出。這款以紅豆點出前段風味，中段潛藏泥煤滋味，並逐漸湧上煙燻、烏梅與巧克力，再透過耗時耗心力的澄清工法去除雜質與澀感，才能將現調雞尾酒的滑順口感的完美呈現並且裝瓶。本款酒品也是6款得獎作品中，製程最為複雜而細緻的一款雞尾酒。
暢銷酒款「檀島凍檸茶雞尾酒」首次出賽，就拿下IWSC金牌以及ISC銀牌。以正港「撞」、「焗」手法沖煮錫蘭紅茶，加入現切檸檬的清新香氣，佐以白蘭地增添微醺感。
「WAT 紅心芭樂雞尾酒」則以台灣人吃桌菜必備的芭樂汁為發想，和米其林一星餐廳金蓬萊聯名推出，除了運用玫瑰天竺葵與生薑增加層次、凸顯菜色中的辛香配料，同時加入四季春茶達到解膩效果，適合配上炸、烤等手法的重口味台菜。
「貴妃鐵觀音雞尾酒」保留貴妃荔枝的果肉滋味，混合鐵觀音特有煙燻木質香氣，在圓潤茶韻之中品嘗柔軟甜美。
本次獲得IWSC金獎肯定、但尚未正式販售的作品「紫蘇雞尾酒」，以琴酒結合清雅的紫蘇與新鮮檸檬，碰撞出香氣細膩且令人愉悅的酸甜滋味，同時也是ISC的銀牌酒款。拿下兩項國際競賽雙銅牌的「杏仁炭焙烏龍雞尾酒」是以杏仁茶結合厚實的威士忌，融入帶有煙燻風味的炭焙烏龍。這兩款商品預計將於第三季上市，值得期待。
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