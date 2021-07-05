送牛排＋抽Switch！橘焱推「自由配蔬菜箱」今訂明天到

旗下擁有胡同燒肉、鳥喜、一幻拉麵等品牌的橘焱國際餐飲集團，自即日起新推出「人生海海蔬果專車」電子商城，提供燒烤、火鍋、燉煮等主題系列蔬菜廂，並且還有可以任意挑選的多種蔬菜與肉品，標榜為「自由度最高的蔬菜箱」。即日起下訂，不限金額就加送牛排，還有機會抽中萬元紅包、Switch、AirPods pro等贈禮。

橘焱餐飲集團自2020年3月投入電商市場，提供肉品、海鮮、調味料等產品，此次也集結旗下的中央廚房、自家冷鏈車、物流車隊等資源，針對雙北地區推出「人生海海蔬果專車」服務，可直接於網路上訂購心儀產品，標榜今天訂，最快明日可到貨。

不同於一般蔬菜箱的套裝組合，「人生海海蔬果專車」攜手佳能國際天天菜、優鮮主意等蔬菜品牌，以一般家庭常使用的蔬果類為主，提供約15款葉菜類、約20款花果類、約10款根莖類、近10款菇菌類，還有蔥薑蒜辣類、佐料類等食材，以及胡同精選肉品。其中包括有綜合水耕蔬菜鑽石盒、水耕羽衣甘藍鑽石盒、台梗九號米等特色蔬菜，每款蔬菜食材價格自19～350元不等，而且標榜可以依照個人喜好、不限金額選配，更添自由度。

除了自由搭配外，也依照烹調主題，推出多種肉品與蔬菜搭配的主題蔬菜箱，省去搭配的煩惱。其中「燉煮蔬菜箱」內含馬鈴薯、白蘿蔔、牛絞肉、二節翅等食材，不只可燉煮西式料理、日式咖哩飯等，食材箱內也包含滷包可做中式滷味，每箱1,107元。「鍋物蔬菜箱」則是組合鍋物所需食材，精選金針菇、鴻禧菇、高麗菜、娃娃菜，搭配松阪豬肉片、牛培根火鍋片等約13款食材，每箱1,377元。

「燒肉蔬菜箱」，則匯集去骨牛小排、伊比利豬肩排、豬五花、翼板牛等肉品，並包含綜合水耕蔬菜，可延伸生菜沙拉、生菜包肉等吃法，並一併附上胡同烤肉醬、胡同椒鹽，每箱2,405元。此外，亦有以家庭常用食材為主的「家常蔬菜箱」，每箱660元。