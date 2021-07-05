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看著就消暑！生啤杯造型悠遊卡PChome 24h購物搶先預購
炎炎夏日，來一杯冰涼的生啤酒想必是許多人消暑的良方，也是待在家防疫時解除心情鬱悶的好方法。悠遊卡感受到民眾隨時想「乾杯」的心情，推出「生啤杯3D造型悠遊卡」，在PChome 24h購物讓悠遊付會員限時搶先預購。
即日起至7月12日夜間23時59分止，悠遊付會員可在PChome 24h購物上預購「生啤杯3D造型悠遊卡」，訂單需以悠遊付結帳，每筆訂單限購1個，每悠遊付會員不限預購個數，每個售價399元，會員可選擇在7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富取貨。
悠遊卡公司表示，「生啤杯3D造型悠遊卡」完美等比例縮小裝滿生啤酒的啤酒杯，啤酒還正冒著綿密細緻的泡泡，讓人一眼看到就透心涼，在炎炎夏日中是消暑必備款；悠遊卡公司也提倡，喝酒不開車，小酌之後可以拿著「生啤杯3D造型悠遊卡」搭捷運，快樂出門、安全回家。
※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
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