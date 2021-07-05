又要搶破頭 台酒「台灣釀酒120週年紀念組」預購起跑

走過兩甲子光陰，臺灣菸酒公司的「台灣釀酒120週年紀念酒組」預購正式起跑，即日起開放網路填單，預計至7月16日晚間12時截止收單。套組中共有「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌」、「玉山12年原漿大麴」及「梅子風味桶陳啤酒」等3款特色酒品，每組優惠價7,777元（不單瓶銷售），優惠限量1,000組；前200名預購者，另外加贈120週年紀念品鑑杯一只。

製酒傳承已跨越兩甲子的臺灣菸酒公司，從1901年的專賣局，到民國36年改制為臺灣省菸酒公賣局，再轉換成現今的公司型態。這120年以來，創造出許多經典酒款，從台灣啤酒、OMAR威士忌、玉山高粱酒，到家戶常見的紅標米酒、陳年紹興酒…等，在台灣人的生活中無處不在。在新冠肺炎疫情爆發以來，臺灣菸酒公司更在第一時間響應政府號召，迅速組建「酒精國家隊」，守護台灣人民的健康。

套組中的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌」，由職人匠心調配而成，將南投酒廠帶有飽滿花香的波本桶原酒，與甜美果香的雪莉桶原酒完美融合，並採用非冷凝過濾工法，強勁中不失優雅。香氣上有柔和的香草與焦糖調性，入口時除了品飲到麥芽的香甜，還能感受到極具台灣特色的熱帶果乾風味，餘韻悠揚豐盈。「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌」單瓶建議售價3,888元，容量700毫升，酒精濃度55.5%。

「玉山12年原漿大麴」則歷經12年以上的窖藏，將大麴的清香化為陳香，並醞釀出大麴原酒的醇厚酒體。酒色晶瑩剔透，陳年麴香四溢，口感甘冽圓融，醇香繚繞。在色香味俱全的體驗裡，細膩感受世代傳承的釀酒技藝。「玉山12年原漿大麴」單瓶建議售價3,888元，容量700毫升，酒精濃度66%。

「梅子風味桶陳啤酒」則選用精釀的高酒精啤酒，置入沈浸過梅酒的橡木桶中熟成，讓橡木桶與梅果的香氣，與啤酒花的香氣完美融合。玫瑰琥珀色的酒液，結合清爽的氣泡感，堆疊出豐富的風味層次。「梅子風味桶陳啤酒」不僅是百年釀造技藝的展現，也是專屬於120年的典藏紀念，建議售價250元，容量330毫升，酒精濃度12.5%。 玉山12年原漿大麴，容量700毫升，酒精濃度66%。圖／摘自台灣菸酒公司官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 梅子風味桶陳啤酒，容量330毫升，酒精濃度12.5%。圖／摘自台灣菸酒公司官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 台灣釀酒120週年紀念酒組包括「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌」、「玉山12年原漿大麴」與「梅子風味桶陳啤酒」3酒款。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康