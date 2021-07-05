成功鏟肉30公斤！「胖艾咪」超健康瘦身觀念很值得參考

以《歌喉讚》系列電影闖出名號的女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），多年來許多影迷一直都把她與電影中的名字胖艾咪（Fat Amy）連結在一起。去年下半年她整個人跟艾黛兒一樣成功甩肉，花半年時間減了22多公斤，而且到現在依然保持自己希望的體重，無論是在片場被狗仔拍攝或是她本人在IG發的照片，都可以感受到她的好狀態，而她正確的減重觀念也很直得大家學習。

瑞貝爾威爾森透露，她當初是因為考量到健康和生子問題才下定決心要減重。目前41歲的她打算凍卵，「醫生說身體越健康這個過程會越順利。」所以她就開始透過飲食和運動好好改善身型、找回健康的狀態。另外的原因，則是跟工作有關，她表示因為身形，很多人難以想像她可以演好一個嚴肅的角色。