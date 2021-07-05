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限量300瓶！「新世紀福音戰士」版獺祭清酒 復刻上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
日本知名清酒「獺祭」，將風靡全球的動畫「新世紀福音戰士」中的酒款復刻上市，限量300瓶。圖／獺祭藏元旭酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本知名清酒「獺祭」，將風靡全球的動畫「新世紀福音戰士」中的酒款復刻上市，限量300瓶。圖／獺祭藏元旭酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

風靡全球的動畫「新世紀福音戰士」中的「獺祭」酒款，現在可以買得到了！為了讓正在銀座店進行的「獺祭補完計劃」限定店更加有趣，旭酒造株式會社決定復刻300瓶在「福音戰士新劇場版：序」裡出現的獺祭酒款。

這一批「復刻瓶」獺祭酒款——「獺祭純米大吟醸遠心分離三割九分（劇中登場獺祭瓶）」，僅於獺祭銀座店與池袋的「EVANGELION STORE」旗艦店 EVANGELION STORE TOKYO-01販售。

在銀座店的「獺祭補完計劃」現場，「獺祭純米大吟醸遠心分離三割九分（劇中登場獺祭瓶）」與常規販售版「獺祭純米大吟醸遠心分離三割九分」，組合成兩瓶一套的套組販售，每瓶720毫升，售價9000日圓（含稅），折合新台幣約2250元。但僅限持有美里房間參觀票卷的顧客購買（每張票卷最多可三位一起入場），每人限購一組。

在池袋的「EVANGELION STORE」旗艦店 EVANGELION STORE TOKYO-01，「獺祭純米大吟醸遠心分離三割九分（劇中登場獺祭瓶）」則可以單瓶販售，售價5035日圓（含稅），折合新台幣約1260元。

「新世紀福音戰士」是一部風靡全球的動漫，在全世界擁有極高的人氣，主要講述14歲男孩和女孩們操控巨大泛用人形決戰兵器「EVANGELION」，與襲擊第 3 新東京市的神秘敵人「使徒」之間的戰鬥故事。

「獺祭補完計劃」將銀座店重新打造為「新世紀福音戰士」限定店，即日起至7月31日止，在店中完整再現熱愛獺祭的知名角色葛城美里的房間。

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