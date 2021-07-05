動漫聯名店連發！「7-ELEVEN × 名偵探柯南主題店」角色大集合誠意滿滿

全店「名偵探柯南精品集點送」正熱烈換購中，7-ELEVEN再攜手「史上最強小學生」打造全球唯一「7-ELEVEN × 名偵探柯南主題店」，即日起於台北開博門市（台北市中正區開封街一段40號42號）解密登場。主題店內外隨處可見工藤新一、江戶川柯南、毛利蘭、毛利小五郎以及少年偵探團等人氣角色搭配各式劇照跟經典場景，還有限定週邊商品及專屬包材，帶領粉絲一起化身偵探回到最初的推理和感動。

經典不敗的日本推理動漫《名偵探柯南》陪伴粉絲近30年，為了讓資深粉絲重溫童年的記憶，特地將歷年來的漫畫經典素材融入店舖設計中。CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，也專為名偵探柯南主題店推出全新專屬設計，包括CITY CAFE因應不同容量共推出江戶川柯南款、工藤新一vs毛利蘭情侶款以及少年偵探團3款圖案設計，杯套則是裁型鑰匙孔設計，只要點CITY CAFE熱飲即可免費擁有；另還有臥底於黑暗組織的降谷零、赤井秀一搭配柯南為設計的現萃茶杯以及柯南vs灰原哀關東煮碗，粉絲一定要全套蒐集。

為了讓粉絲從店外就能感受到名偵探柯南的超強魅力，店外經典重現經典人氣場景波羅咖啡廳，更特別掛上「名偵探柯南主題店招」，玻璃窗貼上更有江戶川柯南及毛利蘭兩大主角迎賓，讓粉絲一秒入戲，門市入門玻璃門則以漫畫最著名的卷底鑰匙孔封面做為設計，準備帶著粉絲來解密!

一入店，左右兩旁就是延伸咖啡廳設計的休憩區，坐著休息彷彿置身漫畫情境中，牆面上印有高達230cm的少年偵探團打卡牆，還有各種角色特別設計的專屬座椅，天花板除了少年偵探團外，更有毛利小五郎、毛利蘭以及阿笠博士等經典角色迎接粉絲的到來。緊接著是週邊商品陳列區，以偵探必備的放大鏡為設計造型，搭配封鎖線及證物牌，讓粉絲們可以專注挑選喜愛的商品。店內貨架區則到處充滿各式漫畫經典劇照及人氣角色打卡牆，其中最特別的是鑰匙孔設計的立體櫥窗，樑柱上更出現領結型變聲器、手錶型麻醉槍、太陽能噴射滑板、少年偵探團徽章、伸縮吊帶等經典道具，等待粉絲來發掘真相。