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從清純浪漫到微辣性感！潤娥用寶格麗變身輕熟女

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim

韓國傳奇女團「少女時代」中最受歡迎的成員之一潤娥，日前在自己IG分享本月登上韓國雜誌「Y；的一系列時尚大片，整組照片總共換穿超過10個造型，從清新浪漫到微辣性感、可愛俏皮到成熟優雅，讓人一次見識全方位的潤娥。而其中成熟優雅的又洋溢女人味的氣息，她配戴了寶格麗（BVLGARI）的Fiorever花朵珠寶，用一朵朵璀璨綻放的浪漫鑽石花朵，點綴潤娥的甜美臉蛋和永遠如少女般的清新眼神，展現31歲的輕熟魅力。

Fiorever系列花朵珠寶，是寶格麗於2018年推出的全新系列，承襲寶格麗自1917年以來以花卉為珠寶靈感的傳統，但以摩登的方式重新詮釋，讓璀燦的又深富女性魅力的寶石花永遠盛放在身上、絕不凋零 – 這也是這個系列名字的由來，由義大利文花朵「Fior」與英文「Forever」組成。潤娥配戴的款式以璀璨的白鑽為主，混搭最能襯托膚色的玫瑰金與年輕活潑的白K金材質，與飄逸的服裝和長髮組成優雅清麗的完美造型。

潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽石項鍊，約221萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽石項鍊，約221萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑲鑽手環，約40萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑲鑽手環，約40萬6,200元。圖／寶格麗提供
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石手環，約38萬1,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石手環，約38萬1,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊，約28萬7,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊，約28萬7,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽石流蘇耳環，約68萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鑽石流蘇耳環，約68萬1,000元。圖／寶格麗提供
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽戒，約17萬1,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列玫瑰金鑽戒，約17萬1,700元。圖／寶格麗提供
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
BVLGARI Fiorever系列白K金鏤空鑽戒，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Fiorever系列白K金鏤空鑽戒，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim
潤娥配戴寶格麗珠寶拍攝韓國雜誌大片。圖／取自IG @yoona__lim

珠寶 義大利

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