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有.設計7週年 LINE Pay最高19%回饋

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
有.設計七周年 消費即享5000購物金。圖／聯合數位文創提供
有.設計七周年 消費即享5000購物金。圖／聯合數位文創提供

有設計七歲了！今年是非常特別的一年，但感謝每個人一路的相伴與支持，有.設計將與大家一起迎向未知世界的各種挑戰，將更多美好設計帶進大家的生活。今年的七週年特別計劃以「回應世界 你最美的善意」為主題，敘說宇宙中萬物更迭同時伴隨著新生，同時也讓人們更明白每一刻都彌足珍貴。有. 設計七週年特別活動期間，凡消費即享5,000購物金，消費滿額再抽Apple TV、經典設計，同時LINE Pay消費7/7當日限定最高可享LINE POINTS 19%回饋，更多活動詳情，現在就去有.設計七週年特別計劃一探究竟！

源源鋼藝 uanuan Clicking 口卡餐具有.設計獨家優惠中。圖／聯合數位文創提供
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期間限定！LINE Pay最高19%回饋

每週三筆筆消費享LINE POINTS 6%回饋(選擇使用已綁定的中信LINE Pay卡最高享9%)，於7/5至7/9有.設計再加碼回饋10%，活動期間7/7當日最高可享19%！活動詳請請見說明頁查詢。

消費即享5,000購物金，再抽Apple TV、經典設計

7/1-7/31於全站消費不限金額即可獲得5,000購物金，還可抽「teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽門票。消費滿2,500元加碼抽Apple TV、Nakamichi SOUNDBOX LITE 藍牙音響喇叭、Lisscode敲敲小摩按摩槍、Amoovars 無線超聲波蒸氣熨斗等多樣經典設計商品！

玩美相機 X uDesign獨家聯名濾鏡 打造你的風格日常！

今年週年計劃，有.設計特別與玩美相機合作，推出獨家聯名濾鏡，即使不出門，也能記錄當下每個美好瞬間！現在立即前往體驗https://youperfect.page.link/WfXC

Elephant Cuppa 環保減塑大象杯2代有.設計獨家優惠中。圖／聯合數位文創提供
Elephant Cuppa 環保減塑大象杯2代有.設計獨家優惠中。圖／聯合數位文創提供

人與人的連結比想像中緊密，不認識的你我擦身而過引發了蝴蝶效應，在這特別的時刻，我們共同度過、互相參與、改變彼此的生命歷程，寫下獨一無二、屬於我們的歷史篇章。有.設計七週年特別活動，源源鋼藝口卡餐具、Elephant Cuppa大象杯2代等質感設計獨家優惠中，更多活動詳情，請見有.設計uDesign網站查詢。

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