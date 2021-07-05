有.設計7週年 LINE Pay最高19%回饋

有設計七歲了！今年是非常特別的一年，但感謝每個人一路的相伴與支持，有.設計將與大家一起迎向未知世界的各種挑戰，將更多美好設計帶進大家的生活。今年的七週年特別計劃以「回應世界 你最美的善意」為主題，敘說宇宙中萬物更迭同時伴隨著新生，同時也讓人們更明白每一刻都彌足珍貴。有. 設計七週年特別活動期間，凡消費即享5,000購物金，消費滿額再抽Apple TV、經典設計，同時LINE Pay消費7/7當日限定最高可享LINE POINTS 19%回饋，更多活動詳情，現在就去有.設計七週年特別計劃一探究竟！

源源鋼藝 uanuan Clicking 口卡餐具有.設計獨家優惠中。圖／聯合數位文創提供

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每週三筆筆消費享LINE POINTS 6%回饋(選擇使用已綁定的中信LINE Pay卡最高享9%)，於7/5至7/9有.設計再加碼回饋10%，活動期間7/7當日最高可享19%！活動詳請請見 說明頁 查詢。

消費即享5,000購物金，再抽Apple TV、經典設計

7/1-7/31於全站消費不限金額即可獲得5,000購物金，還可抽「teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽門票。消費滿2,500元加碼抽Apple TV、Nakamichi SOUNDBOX LITE 藍牙音響喇叭、Lisscode敲敲小摩按摩槍、Amoovars 無線超聲波蒸氣熨斗等多樣經典設計商品！

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今年週年計劃，有.設計特別與玩美相機合作，推出獨家聯名濾鏡，即使不出門，也能記錄當下每個美好瞬間！現在立即前往體驗 https://youperfect.page.link/WfXC 。

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