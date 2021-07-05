《勇者動畫系列》7月4日首播 黃子佼意猶未盡直呼水準超高

公共電視於7月4日(週日)播出首部4K動畫影集《勇者動畫系列》，今(2號)舉行5G線上直播記者會，向所有粉絲宣布先前因疫情影響延後播出的作品，終於要與大家見面了！記者會集結原著黃色書刊、製作人王尉修、導演楊子霆、配樂師張衞帆、黃子佼、旺福小民與Mami、美秀集團鍵盤手冠佑、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩以及黃奕儒，一同分享這部有史以來最眾星雲集的台灣原創動畫影集！

圖／公共電視提供

改編自漫畫家黃色書刊經典之作「勇者系列」，由五⽉天阿信擔任音樂統籌，集結獅子LION、旺福、美秀集團、茄子蛋、鼓鼓呂思緯以及小魏魏嘉瑩，為影集創作一系列歌曲，角色配音更邀請到黃子佼、吳慷仁、孫可芳以及劉冠廷特別獻聲。黃色書刊表示：「漫畫被改編是一個很遠大的目標，很像在做夢，真正被實現的時候，是很感動的，當動畫團隊來找我，我馬上就答應了。」黃色書刊更為特別創造全新角色『忠誠勇者』，此角色也將起到貫穿全局的作用。

動畫歷經3年的製作，更將規格拉到4K，要給觀眾最好的觀影體驗。這也是今年公視動畫元年三部作品中打頭陣的一部，公視動畫共同監製林瓊芬表示：「自暑假起將透過PTS Animation Lab動畫實驗室一口氣推出三部作品，有從黃色書刊人氣漫畫改編的旗艦級《勇者動畫系列》、有結合奇幻與科普的創新動畫《歐米天空》，還有跨越世代的水果奶奶IP原創動畫《妖果小學堂》，這其中有貫穿不同年齡層，也橫跨不同類型，希望自此合力推動蘊藏已久的台灣動畫能量。」

動畫從提案到完成製作，共歷時三年，製作人王尉修表示：「光是動畫團隊就快八十人，加上配樂、音效，配音可能破百人。大約是可以做一部台灣動畫電影的規模」加上公視的支持，更有信心和勇氣，只要專心好好把作品完成，以往做一半可能就在擔心資金不足了。導演楊子霆說這次整個過程就是在闖關，公視就像故事裡的心靈導師一樣，總在關鍵時刻跳出來放絕招，更希望大家看完後能從動畫中找到共鳴。

主持人黃子佼也參與配音，當時只跟團隊聊了幾分鐘，覺得一拍即合就決定加入，在配老魔王一角時為了配合此角色年紀較長，適度地調整自己的音頻並壓低嗓子慢慢地去講。因為要擔任本次記者會主持人的緣故，他是少數看過完整版影片的人，黃子佼看完後覺得人物設定非常好，「沒有人是絕對的好人，或絕對的壞人，不能用種族或者長相的分類去判斷，很呼應現實世界。」配音時已經讀過劇本的他，在看完影片後更大讚「比我預期中的更精彩，假設我原本預設有90分，看完後我覺得有102分！」更打趣地說老魔王戲份太少了！

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創作動畫其中一首歌曲〈今世世界紀錄〉的旺福小民表示：「創作的過程腦袋想的都是動畫情節，看完後心裡非常熱血沸騰，以前都覺得很多電玩漫畫配樂很好聽，這次有機會加入團隊，整個熱血噴發，寫的過程完全把自己當成勇者。」這首歌由旺福Mami來唱，她表示：「配唱這首歌時，會想到旺福那種龐克精神，是很讓人找回初心的作品。」

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美秀集團鍵盤手冠佑這次為動畫創作的插曲〈不能重生的冒險〉是一個從無到有的過程，他表示「以插曲的角度必須讓歌曲保有與動畫能夠互相呼應的概念，曲風也會著隨劇情有所調整。」談及這次的創作靈感，冠佑說「電玩失敗了可以重生再來，在真實世界中如果失敗了總是伴隨代價，雖然做了不一定成功，但是不做一定不會成功。」用這樣的心態寫出這首歌。

鼓鼓呂思緯與小魏魏嘉瑩合作的片尾曲〈愛的方法〉，在記者會中也搶先曝光。鼓鼓說看動畫時，最喜歡的角色是魔王，因為沒有一件事情是絕對的正義，都是看你的立場與價值觀來決定的。聊到片尾曲，鼓鼓表示：「我是看動畫長大的，一部喜歡的作品，它的經典插曲會留在心中很久」更談到這次動畫裡面，有正邪兩方，所以歌曲以對唱來呈現，但誰是真正的壞人，或好人，要留給觀眾去想像。小魏本身是黃色書刊的粉絲， 談到這次的片尾曲她表示：「我覺得片尾曲可以是一部作品的“隱藏精神”，如果有一個隱藏的精神信念，可以貫穿整個作品，感覺好像會很棒。」小魏更提到一句自己非常喜歡的歌詞「如果可以誰會想當反派」是鼓鼓哥寫的，他想到這句的時候我還讚嘆了一下！

配樂請到返校遊戲配樂師張衞帆，這次用老電玩元素來創作，他表示這是他做過最有趣的作品，六集製作方式比照電影模式，是貼著畫面來做的，希望大家會喜歡這次的嘗試。本次集結黃金音樂陣容，每首歌曲皆為原創，後續將發行原聲帶，給大家最完整的音樂饗宴，而黃奕儒透過配樂改編的全新作品〈風箏〉也將收入其中，他也透露作品風格「 歌曲前半比較抒情，訴說自我的困境與渴望 ， 後半比較搖滾，訴說起身去追逐自己失去的勇氣」觀眾可以期待一下。

《勇者動畫系列》推出首播預告後，引起各界高度關注，而未來公視將與文策院的內容開發專案計畫攜手合作，一起推動《勇者動畫系列》第二季之劇本開發，更是為動畫界打了一劑強心針！後續文策院也將著手支持開發更多台灣原創動畫作品，將優質台灣動畫推向世界。

公共電視《勇者動畫系列》共六集，將於7月4日起，每週日晚間10點於公視頻道、公視+播出，另外在8月1日myVideo，9月1日LINE TV全套上架，9月1日Netflix將在全球超過190個國家上架。