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甜甜圈買10送10、點心3個100！Mister Donut享優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Mister Donut推出買10送10的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出買10送10的限時優惠。圖／Mister Donut提供

為了替防疫時光增添一些療癒感，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自即日起推出外帶自取指定甜甜圈、點心「3個100元」的優惠方案。另外自即日起，針對不同的外送平台，也有甜甜圈「買10送10」、滿250元折50元等不同折扣。

疫情期間，Mister Donut不斷推出各種型態的外帶、外送優惠方案。即日起至7月12日期間，凡至門市自取指定品項，即可享任選3入100元的優惠，包括有北海道乳酪瑪芬、糖霜黃金圈、巧克力黃金圈、草莓黃金圈、天使巧貝、卡士達巧貝等多種人氣品項可供選擇。

另外針對7月推出的外送平台方案中，即日起至7月31日期間，透過foodomo消費滿350元，即可享100元折扣；至7月12日期間，Uber Eats滿250元，可享50元折扣；即日起至7月11日期間，Foodpanda限定推出「買10送10」的優惠，凡購買「甜甜圈10入套餐」，就可直接加送1組，每套390元，口味隨機搭配，限為39元品項。

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