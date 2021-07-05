只要290元就能跟周杰倫一樣 收藏Jean-Michel Basquiat大作？

UNIQLO UT系列再度推出與傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat聯名新品，除了中性T恤、摺傘和折疊購物袋之外，還有別以往，首度推出了餐盤、萬用杯等雜貨，在今日（7/5）正式開賣。

由於「周董」周杰倫亦有收藏Jean-Michel Basquiat的作品，讓這位已故大師的名聲更廣為人知，因此當UT這系列在今日上線販售後，反應皆不錯。多數的產品數量都在快速減少中，其中又以首度推出的餐盤、萬用杯，最受到消費者歡迎。開賣不到一小時就全數售罄，展現出Jean-Michel Basquiat的高人氣魅力。據UNIQLO表示，這樣的反應也出乎他們的預料之外，但不排除是周董帶起的效益。因為，對比了其動輒數億元起跳的畫作，聯名的杯、盤，均價在290元，十分親民，還能當作日常生活時使用，才會迅速銷售一空。同時，UNIQLO也觀察到了這個現象，正在與日本總部溝通，希望能有機會盡快補貨，以滿足想要消費者想要購買的心情。 UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供 今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名盤子，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網 UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供 UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供 今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網 UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供