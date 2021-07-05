快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只要290元就能跟周杰倫一樣 收藏Jean-Michel Basquiat大作？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名盤子，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名盤子，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網

UNIQLO UT系列再度推出與傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat聯名新品，除了中性T恤、摺傘和折疊購物袋之外，還有別以往，首度推出了餐盤、萬用杯等雜貨，在今日（7/5）正式開賣。

由於「周董」周杰倫亦有收藏Jean-Michel Basquiat的作品，讓這位已故大師的名聲更廣為人知，因此當UT這系列在今日上線販售後，反應皆不錯。多數的產品數量都在快速減少中，其中又以首度推出的餐盤、萬用杯，最受到消費者歡迎。開賣不到一小時就全數售罄，展現出Jean-Michel Basquiat的高人氣魅力。據UNIQLO表示，這樣的反應也出乎他們的預料之外，但不排除是周董帶起的效益。因為，對比了其動輒數億元起跳的畫作，聯名的杯、盤，均價在290元，十分親民，還能當作日常生活時使用，才會迅速銷售一空。同時，UNIQLO也觀察到了這個現象，正在與日本總部溝通，希望能有機會盡快補貨，以滿足想要消費者想要購買的心情。

UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名盤子，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名盤子，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名聯名盤290元。圖／UNIQLO提供
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網
今日（7/5）開賣的UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯，不到一小時就售罄。圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT與Jean-Michel Basquiat聯名萬用杯290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 日本

延伸閱讀

疫情衝擊！周杰倫退出「好聲音」導師 張惠妹也不去了

周杰倫X蘇富比締造9項世界紀錄 「白手套」一戰成名

超威！周杰倫巡演戰服蘇富比拍賣 945.5萬全數捐作公益

收藏曾被蔡康永虧：賣觀光客的 周杰倫進步神速歸功她

相關新聞

獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百...

只要290元就能跟周杰倫一樣 收藏Jean-Michel Basquiat大作？

UNIQLO UT系列再度推出與傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat聯名新品，除了中性T恤、摺傘和折疊購物...

隋棠、謝欣穎不怕撞款就怕不潮！台灣設計師創意戴起來

以模特兒出道的女星隋棠，擁有長期在時尚圈工作培養出的敏銳品味，自創服裝品牌，風格優雅舒適深受歡迎，無疑「老闆娘」本人就是...

疫情趨緩實體秀回歸！香奈兒秋冬高級訂製服系列 7月6日登場

巴黎高級訂製周即將在7月5日開始正式回歸，隨著歐美疫情相較去年趨緩，回到實體秀的展演模式讓人更加期待。其中香奈兒預計在巴...

餐點79折、週邊5折！嚕嚕米餐廳「滿500加送杯子」

為慶祝登台4週年，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Cafe）自即日起推出外帶79折優惠，還有外送飲品買1送1的方...

台北101年度珠寶表展轉線上！專家陪在家賞表 還能送貨到府

台北101每年最具話題與可看性的頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」今年邁入第8屆。今年因應疫情變化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。