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隋棠、謝欣穎不怕撞款就怕不潮！台灣設計師創意戴起來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre系列飾品。圖／取自IG @nikki_hsieh
謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre系列飾品。圖／取自IG @nikki_hsieh

模特兒出道的女星隋棠，擁有長期在時尚圈工作培養出的敏銳品味，自創服裝品牌，風格優雅舒適深受歡迎，無疑「老闆娘」本人就是最好的代言人！日前隋棠拍攝品牌形象照，簡約時髦又充滿夏季感的簡單的夏季連身短褲，露出一雙逆天長腿，纖細身材令所有媽媽都非常羨慕。而裝顯整體造型的輕盈俐落感，她選擇配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios最新一季的飾品。她的手上堆疊多款Laurel系列戒指，以漸變排序的層疊結構讓品牌經典的鍊條元素呈現豐富趣味的變化。

同樣是Libre系列戒扣，以纏繞的金屬為設計主軸的Libre系列戒扣，則在隋棠的巧思下當作耳扣配戴在耳朵上，經常在IG分享自己生活點滴的女星謝欣穎，則是當作開放式的戒指戴在手上，兩位女星可以說是巧妙地一起為這件飾品的多元戴法做了最完美的詮釋。Libre系列戒扣結合圓弧與垂掛的鎖鍊曲線，活潑的視覺層次，共推出金色和銀色兩種選擇，是時髦百搭的必備單品。

Laurel三圈滿鑽串鍊戒指，3,350元。圖／ANVI Studios提供
Laurel三圈滿鑽串鍊戒指，3,350元。圖／ANVI Studios提供
Libre排鑽鍊條戒扣，2,200元。圖／ANVI Studios提供
Libre排鑽鍊條戒扣，2,200元。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
隋棠與謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios的飾品。圖／ANVI Studios提供
隋棠與謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios的飾品。圖／ANVI Studios提供
Libre經典鎖鍊戒扣，2,000元。圖／ANVI Studios提供
Libre經典鎖鍊戒扣，2,000元。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
隋棠配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre和Laurel系列飾品拍攝品牌形象照。圖／ANVI Studios提供
謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre系列飾品。圖／取自IG @nikki_hsieh
謝欣穎配戴台灣輕珠寶品牌ANVI Studios Libre系列飾品。圖／取自IG @nikki_hsieh
Libre雙環排鑽戒扣，2,350元。圖／ANVI Studios提供
Libre雙環排鑽戒扣，2,350元。圖／ANVI Studios提供
Libre鉚釘串鍊戒扣，2,300元。圖／ANVI Studios提供
Libre鉚釘串鍊戒扣，2,300元。圖／ANVI Studios提供

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