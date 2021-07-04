獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百店」，近日宣佈，將於7月15日結束營業，等於也宣告退出高雄市場。

創立自2007年的「北澤壽喜燒」隸屬於北澤餐飲集團旗下，同集團還擁有樹太老日本定食、青木生活等品牌。店內提供「壽喜燒吃到飽」的服務，無限量供應和牛、安格斯黑牛、松阪豬、雞腿肉等食材，並且還有奶香咖哩鍋、雪見白玉鍋、香辣麻奶鍋等不同湯底可供變化。北澤壽喜燒過去在新莊、新竹、台中、台南、高雄等地均有據點，但目前僅剩下台中公益、台中大里、高雄遠百等3間門市。隨著高雄店落幕，未來僅剩台中吃得到。

北澤高雄遠百店自2009年底進駐高雄，至今已經累積許多粉絲，Google地圖上已經累積超過1,800則評論，平均獲得4.6分，在疫情期間，也持續推出有一系列的外帶餐點優惠，但是近日仍發布公告，表示將於7月15日結束營業。對此，網友也表示「吃了好多年了，真可惜」、「已經跟朋友約好解封後去吃了」、「天阿 我捨不得」。對於網友提問「會在高雄開其他分店嗎？」，業者也回覆「暫時不會了 有空來台中玩喔!!」