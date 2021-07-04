快訊

「滴滴出行」剛赴美上市 遭大陸網信辦要求下架

台中大雅中清路瓦斯外洩 洩漏量1萬PPM封路警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
北澤壽喜燒高雄遠百店將於7月15日結束營業。圖／取自北澤壽喜燒專門店粉絲頁
北澤壽喜燒高雄遠百店將於7月15日結束營業。圖／取自北澤壽喜燒專門店粉絲頁

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百店」，近日宣佈，將於7月15日結束營業，等於也宣告退出高雄市場。

創立自2007年的「北澤壽喜燒」隸屬於北澤餐飲集團旗下，同集團還擁有樹太老日本定食、青木生活等品牌。店內提供「壽喜燒吃到飽」的服務，無限量供應和牛、安格斯黑牛、松阪豬、雞腿肉等食材，並且還有奶香咖哩鍋、雪見白玉鍋、香辣麻奶鍋等不同湯底可供變化。北澤壽喜燒過去在新莊、新竹、台中、台南、高雄等地均有據點，但目前僅剩下台中公益、台中大里、高雄遠百等3間門市。隨著高雄店落幕，未來僅剩台中吃得到。

北澤高雄遠百店自2009年底進駐高雄，至今已經累積許多粉絲，Google地圖上已經累積超過1,800則評論，平均獲得4.6分，在疫情期間，也持續推出有一系列的外帶餐點優惠，但是近日仍發布公告，表示將於7月15日結束營業。對此，網友也表示「吃了好多年了，真可惜」、「已經跟朋友約好解封後去吃了」、「天阿 我捨不得」。對於網友提問「會在高雄開其他分店嗎？」，業者也回覆「暫時不會了 有空來台中玩喔!!」

疫情 新竹

延伸閱讀

不敵疫情！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，撐不下去了

獨／連收2間！王品「沐越」東區創始店熄燈

獨／北上10年　台北第一間「無老鍋」熄燈　招牌全拆光

疫情衝擊！蘆洲高CP值「九川堂火鍋」6/29熄燈、10元起出清餐具

相關新聞

餐點79折、週邊5折！嚕嚕米餐廳「滿500加送杯子」

為慶祝登台4週年，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Cafe）自即日起推出外帶79折優惠，還有外送飲品買1送1的方...

獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百...

台北101年度珠寶表展轉線上！專家陪在家賞表 還能送貨到府

台北101每年最具話題與可看性的頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」今年邁入第8屆。今年因應疫情變化，...

疫情趨緩實體秀回歸！香奈兒秋冬高級訂製服系列 7月6日登場

巴黎高級訂製周即將在7月5日開始正式回歸，隨著歐美疫情相較去年趨緩，回到實體秀的展演模式讓人更加期待。其中香奈兒預計在巴...

疫情困在家、民眾拚廚藝 冷凍食品從「綠葉」進化變身「紅花」

因新冠肺炎疫情升至三級警戒，讓不少人居家防疫時踏上成為「特級廚師」的道路，業者生產冷凍、加工食品幫助民眾廚藝大為精進，而...

「有.設計」歡慶7周年 LINE Pay消費最高可享19%回饋

堅持將更多美好設計帶進大家日常生活的「有.設計」，今年滿七歲了！平台特別推出七周年特別計畫，以「回應世界，你最美的善意」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。