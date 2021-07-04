軒尼詩百樂廷攜手米其林餐廳 網路接力分享私房食譜

近日疫情改變了生活的步調，身為全球最著名的干邑品牌軒尼詩（Hennessy）堅信時間與家人仍值得被款待，特別攜手各地區知名主廚，力邀山海樓手工台菜餐廳、AKAME、小樂沐（Le Côté LM）、元（Yuan）、態芮（Taïrroir）和畬室法式巧克力甜點創作（Yu Chocolatier）六間餐廳主廚、甜點主廚們共襄盛舉，在網路上不藏私接力分享料理食譜，希望人們以美味與家人交流，以軒尼詩百樂廷（Paradis）敬珍摯相聚的時光。

軒尼詩百樂廷（Paradis）以超過250年的調和工藝為依歸，以超過百種以上的生命之水調和而成。歷經八代家族傳承，位於傳統法國干邑區，釀藏了超過40萬桶精選生命之水庫存。其中軒尼詩的「創始人酒窖」所藏釀的生命之水，不僅是一時之選，也包括了軒尼詩百樂廷釀造時使用到的上看100年生命之水。為了達到釀造團隊所設定的華麗馥郁又帶著優雅的花香調性，釀造團隊「軒尼詩品鑑委員會」需要於每天早上11點固定進行新的生命之水與既有庫存的品質鑑定，並評估其中的熟成度與當下的風味個性，以進行後續陳年以及釀造。為了取得特定風味，甚至不惜使用20世紀初期、超過100年的生命之水搭配。

在精準比例之下，軒尼詩百樂廷調合出獨有的華麗馥郁、深邃豐富的頂級干邑。以茉莉與忍冬為主的細緻花香，柔和而集中的綻放香醇；含蓄而細緻的小荳蔻、桂皮等辛香料優雅流動，柔和的紅色漿果層次湧現；乾燥玫瑰、蜂蜜、松露、糖漬果香等芬芳匯聚，襯托出雅緻細膩；在輝煌的銅金色酒體中，如細緻絲綢般的柔和質地，細流於口中；花團錦簇風味，層層有緻，和諧凝聚在味蕾間，久久不散。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康