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餐點79折、週邊5折！嚕嚕米餐廳「滿500加送杯子」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅，原價260元，79折價206元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅，原價260元，79折價206元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

為慶祝登台4週年，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Cafe）自即日起推出外帶79折優惠，還有外送飲品買1送1的方案。另外自7月7日起，凡消費滿500元，就贈送日本進口的嚕嚕米陶瓷紀念杯，讓粉絲帶回家收藏。同時還有超過200款週邊商品限時5折的折扣。

疫情期間，嚕嚕米主題餐廳推出25道精選料理的外帶與外送服務，包括有經典餐、兒童餐、義大利麵、燉飯、甜點和飲品，品項則有嚕嚕米日式炸雞咖哩、嚕嚕米鮪魚沙拉鬆餅、原味奶酪佐季節水果醬等選擇。凡是外帶自取者，即可享正餐餐點79折優惠，並且可於商場門口取餐。另外亦提供Uber eats平台外送服務，可享飲品買1送1的優惠。7月7日至7月31日期間，不論外送或外帶消費滿500元，就加送日本進口的陶瓷紀念杯。

針對喜愛嚕嚕米的粉絲，自7月7日至7月13日期間，商品部推出超過200款商品的「5折」優惠，包括有玩偶、盒玩、抱枕、日本丸真毛巾、文具、雜貨等商品，不乏保溫隨行杯、搖擺玩偶、今治毛巾等熱門商品。網路商場也有滿1,500元免運費的服務。

活動期間消費滿500元，就加送日本進口陶瓷杯。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
活動期間消費滿500元，就加送日本進口陶瓷杯。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳推出指定週邊商品限時5折的優惠。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳推出指定週邊商品限時5折的優惠。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

日本 義大利 甜點

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