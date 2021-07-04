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台北101年度珠寶表展轉線上！專家陪在家賞表 還能送貨到府

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
台北101頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」將於7月15日起以線上展演展開。圖／摘自台北101粉絲團
台北101頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」將於7月15日起以線上展演展開。圖／摘自台北101粉絲團

台北101每年最具話題與可看性的頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」今年邁入第8屆。今年因應疫情變化，結合數位資源，以整合線上線下服務的方式，於7月15日起於線上平台Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）展開，用最安全的方式體貼客戶。日前率先曝光第一波話題新品共7款，包括HUBLOT以創新科技打造的全球第一款橙色藍寶石陀飛輪自動上鍊腕表、積家精彩的琺瑯彩繪Reverso One翻轉系列珍稀花卉，寶珀薈萃兩大高複雜擒縱系統的卡羅素陀飛輪腕表，以及寶格麗體現體現義式奢華的Serpenti Color Wave珠寶女表，展品廣度與深度可見一斑、精彩可期。

今年參展品牌除了全球最大鐘表集團瑞士商斯沃琪瑞表（Swatch Group）旗下7大品牌BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、OMEGA、RADO、Swatch、TISSOT，還包括來自BVLGARI、CHAUMET、Chopard、HARRY WINSTON、 HUBLOT、IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron Constantin、Grand Seiko、MIKIMOTO與FRED等共逾20家品牌瑰麗奢華的頂級珠寶與鐘表，為台灣藏家帶來超過200件豐富多元的精妙之作。

配合精品顧客「先上網研究、再決定消費」的購物習慣，活動將率先於Stage@Taipei 101展開線上展演，在雲端就能盡情瀏覽並即時比較。「World Masterpiece」更貼心提供特有的品牌預約鑑賞功能，於約定時間前往享受專屬的鑑賞服務、減少人群接觸；同時亦可選擇使用線上交易機制，可於指定時間取貨甚至是送貨到府服務。

而延續往年好評，今年台北101再度攜手瑞士高級製表基金會（Fondation de la Haute Horlogerie，簡稱FHH）鐘表學院FHH Academy舉辦虛擬鐘表工作坊，探索不同面向的鐘表工藝；線上課程亦首次邀請到FHH Academy大中華區主席陳楷遜（Carson Chan）開辦講座，與全球同步從國際視野鑑賞鐘表。

HUBLOT Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire冰橙藍寶石陀飛輪自動上鍊腕表，全球限量50只，523萬2,000元。圖／台北101提供
HUBLOT Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire冰橙藍寶石陀飛輪自動上鍊腕表，全球限量50只，523萬2,000元。圖／台北101提供
BLANCPAIN卡羅素陀飛輪腕表，1,015萬8,000元。圖／台北101提供
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PIAGET Limelight Gala系列18K白金粉紅藍寶石鑲鑽高級珠寶腕表，每只鐫刻獨立編號，全球限量50只，全台灣僅一只，1,94萬元。圖／台北101提供
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ROGER DUBUIS Excalibur王者系列玫瑰金鏤空雙飛行陀飛輪腕表，限量28只，865萬5,000元。圖／台北101提供
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JAEGER－LECOULTRE Reverso One Precious Flowers翻轉系列珍稀花卉腕表Pink Arums粉紅海芋款，332萬元。圖／台北101提供
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IWC萬國表大型飛行員Top Gun海軍空戰部隊萬年曆腕錶莫哈韋沙漠特別版，限量150只，109萬2,000元。圖／台北101提供
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BVLGARI Serpenti Viper Blue Color Wave珠寶腕表，414萬8,000元。圖／台北101提供
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