「有.設計」歡慶7周年 LINE Pay消費最高可享19%回饋

堅持將更多美好設計帶進大家日常生活的「有.設計」，今年滿七歲了！平台特別推出七周年特別計畫，以「回應世界，你最美的善意」為主題，感謝每個人這一路的相伴與支持。活動期間，凡消費即享5,000元購物金，消費滿額再抽Apple TV等好禮，同時LINE Pay在指定日期消費最高可享19%回饋，更多活動詳情，現在就上有.設計一探究竟！

為感謝會員長期支持，有.設計的七周年特別計畫，特別與LINE Pay合作，除了每周三筆筆消費享LINE POINTS 6%回饋(中信LINE Pay卡享9%)，7月5日至7月9日有.設計再加碼回饋10%，活動期間7月7日當日最高還可享19%回饋。

此外，7月於全站消費不限金額即可獲得5,000元購物金，還可抽「teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽門票；消費滿2,500元加碼抽Apple TV 4K、Dyson吹風機、石頭掃地機器人二代S6 Pure及經典設計商品等多項好禮。有.設計七周年特別活動，更多活動詳情，請至網站查詢。