快訊

宜蘭頭城大溪漁港人擠人 結果出現2例確診者足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「有.設計」歡慶7周年 LINE Pay消費最高可享19%回饋

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
有.設計歡慶七周年，特別推出消費滿額抽獎活動，贈品豐富且多樣，包含站內熱銷人氣商品Donkey幸運繽紛招財貓。圖／有.設計uDesign提供
有.設計歡慶七周年，特別推出消費滿額抽獎活動，贈品豐富且多樣，包含站內熱銷人氣商品Donkey幸運繽紛招財貓。圖／有.設計uDesign提供

堅持將更多美好設計帶進大家日常生活的「有.設計」，今年滿七歲了！平台特別推出七周年特別計畫，以「回應世界，你最美的善意」為主題，感謝每個人這一路的相伴與支持。活動期間，凡消費即享5,000元購物金，消費滿額再抽Apple TV等好禮，同時LINE Pay在指定日期消費最高可享19%回饋，更多活動詳情，現在就上有.設計一探究竟！

為感謝會員長期支持，有.設計的七周年特別計畫，特別與LINE Pay合作，除了每周三筆筆消費享LINE POINTS 6%回饋(中信LINE Pay卡享9%)，7月5日至7月9日有.設計再加碼回饋10%，活動期間7月7日當日最高還可享19%回饋。

此外，7月於全站消費不限金額即可獲得5,000元購物金，還可抽「teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽門票；消費滿2,500元加碼抽Apple TV 4K、Dyson吹風機、石頭掃地機器人二代S6 Pure及經典設計商品等多項好禮。有.設計七周年特別活動，更多活動詳情，請至網站查詢

LINE LINE Pay Apple TV Dyson 吹風機

延伸閱讀

坊間打疫苗資訊與官方相同卻被認定有誤 桃市民眾錯亂

假孫子突加LINE好友佯稱欠錢 阿公險被詐15萬警保住

詐騙集團裝陸軍醫師要投資 他一招嚇退網笑翻

疫苗到位接種年齡下修 台南推Line官方帳號登記制

相關新聞

不敵疫情！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，撐不下去了

新冠肺炎對全台餐飲業造成的衝擊，令許多餐廳接連熄燈落幕。鄰近台北臺安醫院的老字號咖哩店「芳田咖哩」，近日也已吹起熄燈號，...

台北101年度珠寶表展轉線上！專家陪在家賞表 還能送貨到府

台北101每年最具話題與可看性的頂級珠寶腕表大賞「World Masterpiece」今年邁入第8屆。今年因應疫情變化，...

疫情困在家、民眾拚廚藝 冷凍食品從「綠葉」進化變身「紅花」

因新冠肺炎疫情升至三級警戒，讓不少人居家防疫時踏上成為「特級廚師」的道路，業者生產冷凍、加工食品幫助民眾廚藝大為精進，而...

「有.設計」歡慶7周年 LINE Pay消費最高可享19%回饋

堅持將更多美好設計帶進大家日常生活的「有.設計」，今年滿七歲了！平台特別推出七周年特別計畫，以「回應世界，你最美的善意」...

要顯腿細就靠這雙！女神卡卡、貝嫂都愛尖頭高跟鞋

女神卡卡（Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在...

COLD STONE「2杯6折」、亞尼克85折！炎夏吃冰現省190

炎炎夏日，總想吃點清爽、冰涼的甜點舒緩心情。連鎖冰品「COLD STONE」自即日起推出外帶防疫包優惠，2杯冰淇淋現享6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。