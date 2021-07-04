聽新聞
test
0:00 / 0:00
要顯腿細就靠這雙！女神卡卡、貝嫂都愛尖頭高跟鞋
女神卡卡（Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在她這幾天眾多穿搭中，可以發現以前她較常選擇的「厚防水台高跟鞋」已經不是她的必備單品，而是改為偏愛沒有防水台的「尖頭高跟鞋」，這種鞋款搭配出的俐落姿態，和她的高調的服裝得以達成完美平衡，更優雅搶眼。
在這幾天眾多造型中，Lady Gaga連穿了兩天類似風格的洋裝，分別是Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝和Giuseppe di Morabito的黑白印花裝。兩件衣服都擁有蓬蓬袖和桃心領設計，夢幻甜美又性感。她分別以Giuseppe Zanotti的白色Alexandra和黑色Carolyne尖頭高跟鞋搭配出簡約細節，讓腿部線條更纖細修長的同時也彰顯服裝的高調特質。
此外，身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞，自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒，在私服穿搭中一連示範了漆皮亮橘和綠色款的尖頭高跟鞋，展示強烈迷人的銳利時髦感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言