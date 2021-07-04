快訊

夜市、市場微解封！ 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要顯腿細就靠這雙！女神卡卡、貝嫂都愛尖頭高跟鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
「貝嫂」維多利亞穿自家品牌的尖頭高跟鞋。圖／摘自IG
「貝嫂」維多利亞穿自家品牌的尖頭高跟鞋。圖／摘自IG

女神卡卡（Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在她這幾天眾多穿搭中，可以發現以前她較常選擇的「厚防水台高跟鞋」已經不是她的必備單品，而是改為偏愛沒有防水台的「尖頭高跟鞋」，這種鞋款搭配出的俐落姿態，和她的高調的服裝得以達成完美平衡，更優雅搶眼。

在這幾天眾多造型中，Lady Gaga連穿了兩天類似風格的洋裝，分別是Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝和Giuseppe di Morabito的黑白印花裝。兩件衣服都擁有蓬蓬袖和桃心領設計，夢幻甜美又性感。她分別以Giuseppe Zanotti的白色Alexandra和黑色Carolyne尖頭高跟鞋搭配出簡約細節，讓腿部線條更纖細修長的同時也彰顯服裝的高調特質。

此外，身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞，自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒，在私服穿搭中一連示範了漆皮亮橘和綠色款的尖頭高跟鞋，展示強烈迷人的銳利時髦感。

Lady Gaga穿Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝搭Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Lady Gaga穿Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝搭Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（右二），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒。圖／摘自IG
身為尖頭高跟鞋愛好者的「貝嫂」維多利亞（右二），自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋，她自己當然就是最好的模特兒。圖／摘自IG
「貝嫂」維多利亞自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋。圖／摘自官網
「貝嫂」維多利亞自家同名品牌也推出了許多糖果色的尖頭高跟鞋。圖／摘自官網
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Lady Gaga穿Giuseppe di Morabito的黑白印花裝搭Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti的黑色Carolyne尖頭高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Lady Gaga和貝嫂都愛尖頭高跟鞋。圖／品牌提供、摘自IG
Lady Gaga和貝嫂都愛尖頭高跟鞋。圖／品牌提供、摘自IG
Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti的白色Alexandra高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供

高跟鞋 模特兒

延伸閱讀

男童半夜從家中離奇消失 趕來採訪記者在深谷找到人

閣樓挖到老瓜奈里

慶祝Born This Way十周年！ VERSACE推彩虹限定商品

「六人行」中國播出遭刪減 女神卡卡、小賈客串都不見

相關新聞

要顯腿細就靠這雙！女神卡卡、貝嫂都愛尖頭高跟鞋

女神卡卡（Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在...

COLD STONE「2杯6折」、亞尼克85折！炎夏吃冰現省190

炎炎夏日，總想吃點清爽、冰涼的甜點舒緩心情。連鎖冰品「COLD STONE」自即日起推出外帶防疫包優惠，2杯冰淇淋現享6...

夏天就是要穿涼鞋！GUCCI新款寬版設計低調百搭

這幾年帶休閒感的精品涼鞋因為好穿脫又顯年輕的百搭特質，大受歡迎，成為IG洗版熱門單品之一。最近GUCCI Towards...

繳月費就可以一直換名牌包？GUCCI所屬開雲集團投資包包出租平台

在時尚圈開始致力追求「永續」概念的今日，新的消費模式又要掀起流行了嗎？最近法國開雲集團（Kering）大動作投資英國奢侈...

艾莉西亞薇坎德美腿加持 秀LV花漾美鑽新珠寶

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）是當今精品界的龍頭品牌，這個家喻戶曉的名字，來自品牌創辦人路易威登，誕生...

簡約極靜的空間語彙 極簡設計實現減法生活

位於竹北的極簡設計，將長年以來的設計理念，交付於剛裝修落成的辦公空間中，反簡歸樸的中心思維，實現減法生活的執行面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。