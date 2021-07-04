要顯腿細就靠這雙！女神卡卡、貝嫂都愛尖頭高跟鞋

女神卡卡（Lady Gaga）最近忙著一連串的宣傳活動，在紐約下榻飯店一連上演了好幾天的時裝秀，百變造型帶來超多驚喜。在她這幾天眾多穿搭中，可以發現以前她較常選擇的「厚防水台高跟鞋」已經不是她的必備單品，而是改為偏愛沒有防水台的「尖頭高跟鞋」，這種鞋款搭配出的俐落姿態，和她的高調的服裝得以達成完美平衡，更優雅搶眼。

在這幾天眾多造型中，Lady Gaga連穿了兩天類似風格的洋裝，分別是Alessandra Rich的粉紅波卡圓點洋裝和Giuseppe di Morabito的黑白印花裝。兩件衣服都擁有蓬蓬袖和桃心領設計，夢幻甜美又性感。她分別以Giuseppe Zanotti的白色Alexandra和黑色Carolyne尖頭高跟鞋搭配出簡約細節，讓腿部線條更纖細修長的同時也彰顯服裝的高調特質。