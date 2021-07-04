COLD STONE「2杯6折」、亞尼克85折！炎夏吃冰現省190

炎炎夏日，總想吃點清爽、冰涼的甜點舒緩心情。連鎖冰品「COLD STONE」自即日起推出外帶防疫包優惠，2杯冰淇淋現享6折，還有桶裝冰淇淋滿1,000折500等折扣方案。另外隨著父親節即將到來，「亞尼克」也推出黑糖珍珠撞奶生乳捲、黑糖珍珠奶茶蛋糕等新品，還有預購85折的早鳥優惠。

為了讓消費者防疫在家期間也能品嚐冰品，COLD STONE自即日起至7月12日期間推出防疫包外帶激省優惠，凡至直營門市外帶自取，「2杯大杯冰淇淋」原價480元，優惠價290元；1杯中杯冰淇淋＋飲品4選1，原價260元，優惠價180元。另外自即日起至9月16日期間，桶裝冰淇淋享「滿1,000折500」，滿2,000折1,000，以此類推

「亞尼克」今年以珍珠奶茶為靈感，推出「黑糖珍珠撞奶生乳捲」，以柴燒黑糖為奶霜帶來濃郁的黑糖香氣，再搭配黑糖麻糬的點綴增添口感，創造出宛若品飲珍珠撞奶般的樂趣，每條450元。同步登場的「黑糖珍珠奶茶」，則是結合珍奶與直立生乳捲的概念，讓經典飲品化身為7吋蛋糕，頂層豐厚的奶霜、黑糖麻糬的組合，更添優雅的午茶滋味，每顆1,080元。