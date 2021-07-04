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夏天就是要穿涼鞋！GUCCI新款寬版設計低調百搭

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
女士橡膠涼鞋，19,800元。圖／摘自官網
女士橡膠涼鞋，19,800元。圖／摘自官網

這幾年帶休閒感的精品涼鞋因為好穿脫又顯年輕的百搭特質，大受歡迎，成為IG洗版熱門單品之一。最近GUCCI Towards the Sun夏日精選系列中，也有嶄新打造的休閒感涼鞋，無論是低調的全黑款或以老花雙G帆布點綴的款式，都能輕鬆搭出超有型的率性look。

這次GUCCI推出的休閒感涼鞋中，分為腳後跟繫帶款和拖鞋款，都搭配了寬版的鞋帶。前者提供兩種材質，分別是以穿孔皮革製成，搭配金屬雙G裝飾細節，以及主打橡膠鞋身帶糖果光澤感的款史，同樣有雙G裝飾點綴。拖鞋款則是用GG帆布打造，米棕色組合非常經典。

如果喜歡女性化一點的優雅款式，Towards the Sun夏日精選系列也提供以Sylvie鍊帶或Horsebit元素裝飾的涼鞋，整體設計簡約俐落。另外也有復古慵懶的超厚底拖鞋款涼鞋等，都是夏日裡最方便的出門造型首選。

Horsebit涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
Horsebit涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
女士皮革涼鞋，35,800元。圖／摘自官網
女士皮革涼鞋，35,800元。圖／摘自官網
女士橡膠涼鞋，19,800元。圖／GUCCI提供
女士橡膠涼鞋，19,800元。圖／GUCCI提供
GG緹花男士帆布涼鞋，23,000元。圖／GUCCI提供
GG緹花男士帆布涼鞋，23,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出嶄新打造的休閒感涼鞋，無論是低調的全黑款或以老花雙G帆布點綴的款式，都能輕鬆搭出超有型的率性look。圖／摘自官網
GUCCI推出嶄新打造的休閒感涼鞋，無論是低調的全黑款或以老花雙G帆布點綴的款式，都能輕鬆搭出超有型的率性look。圖／摘自官網
鏤空GG厚底涼鞋，14,800元。圖／GUCCI提供
鏤空GG厚底涼鞋，14,800元。圖／GUCCI提供
Sylvie鍊帶女士涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
Sylvie鍊帶女士涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
女士皮革涼鞋，35,800元。圖／GUCCI提供
女士皮革涼鞋，35,800元。圖／GUCCI提供
Sylvie鍊帶夾腳涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供
Sylvie鍊帶夾腳涼鞋，28,800元。圖／GUCCI提供

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