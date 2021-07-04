夏天就是要穿涼鞋！GUCCI新款寬版設計低調百搭

這幾年帶休閒感的精品涼鞋因為好穿脫又顯年輕的百搭特質，大受歡迎，成為IG洗版熱門單品之一。最近GUCCI Towards the Sun夏日精選系列中，也有嶄新打造的休閒感涼鞋，無論是低調的全黑款或以老花雙G帆布點綴的款式，都能輕鬆搭出超有型的率性look。

這次GUCCI推出的休閒感涼鞋中，分為腳後跟繫帶款和拖鞋款，都搭配了寬版的鞋帶。前者提供兩種材質，分別是以穿孔皮革製成，搭配金屬雙G裝飾細節，以及主打橡膠鞋身帶糖果光澤感的款史，同樣有雙G裝飾點綴。拖鞋款則是用GG帆布打造，米棕色組合非常經典。