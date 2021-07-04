繳月費就可以一直換名牌包？GUCCI所屬開雲集團投資包包出租平台

在時尚圈開始致力追求「永續」概念的今日，新的消費模式又要掀起流行了嗎？最近法國開雲集團（Kering）大動作投資英國奢侈品包款租賃電商Cocoon，讓其資金募集超過250萬英鎊，這對未來Cocoon在產品的多樣性和數量等發展相信有相當程度的幫助，同時也似乎在描繪著奢侈品市場新的發展方向。

手袋租賃電商Cocoon的服務，和線上影音串流平台類似，採分級、分區商品會員制，如果每月花49英鎊可以租用一款普通包款，而每月99英鎊可以租用兩次任意款包款，另外也提供季度租用的選擇等。平台上網羅的精品包款包含香奈兒、GUCCI、DIOR、PRADA等超過35個知名品牌，款式也會持續更新，以跟上時尚潮流。據了解，在新冠肺炎疫情全球肆虐的情況下，Cocoon自2020年4月以来，會員人數增長超過200%，發展性可說是非常可觀。

除了開雲集團之外，Cocoon的投資者還包含英國二手時尚平台Depop創辦人Simon Beckerman、投資公司Generation Investment 前合夥人Lilly Wollman等，資金募集超過250萬英鎊，Cocoon也透露希望運用這些資金擴大規模，在產品的多樣、數量上都有所提升之外，更要加強物流這方面能提升會員服務的措施，完善使用者體驗。

其實開雲集團早在2012年就成立一個可持續發展團隊，由多位生物多樣性、能源等不同領域專家所組成的團隊投身永續發展的策略研討，自2015年起每年也都會發表環境成果報告書，女星艾瑪華森更是在近年加入董事會，擔任永續委員會主席。以集團旗下GUCCI為例，永續、環保一直都是其努力方向，不只全面禁用動物毛皮，品牌運營及供應鏈已完全實現碳中和，還有像是環保丹寧、Off The Grid可持續材質等系列商品的推出。