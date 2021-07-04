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繳月費就可以一直換名牌包？GUCCI所屬開雲集團投資包包出租平台

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
法國開雲集團（Kering）大動作投資英國奢侈品包款租賃電商Cocoon。圖／摘自官網
法國開雲集團（Kering）大動作投資英國奢侈品包款租賃電商Cocoon。圖／摘自官網

在時尚圈開始致力追求「永續」概念的今日，新的消費模式又要掀起流行了嗎？最近法國開雲集團（Kering）大動作投資英國奢侈品包款租賃電商Cocoon，讓其資金募集超過250萬英鎊，這對未來Cocoon在產品的多樣性和數量等發展相信有相當程度的幫助，同時也似乎在描繪著奢侈品市場新的發展方向。

手袋租賃電商Cocoon的服務，和線上影音串流平台類似，採分級、分區商品會員制，如果每月花49英鎊可以租用一款普通包款，而每月99英鎊可以租用兩次任意款包款，另外也提供季度租用的選擇等。平台上網羅的精品包款包含香奈兒、GUCCI、DIOR、PRADA等超過35個知名品牌，款式也會持續更新，以跟上時尚潮流。據了解，在新冠肺炎疫情全球肆虐的情況下，Cocoon自2020年4月以来，會員人數增長超過200%，發展性可說是非常可觀。

除了開雲集團之外，Cocoon的投資者還包含英國二手時尚平台Depop創辦人Simon Beckerman、投資公司Generation Investment 前合夥人Lilly Wollman等，資金募集超過250萬英鎊，Cocoon也透露希望運用這些資金擴大規模，在產品的多樣、數量上都有所提升之外，更要加強物流這方面能提升會員服務的措施，完善使用者體驗。

其實開雲集團早在2012年就成立一個可持續發展團隊，由多位生物多樣性、能源等不同領域專家所組成的團隊投身永續發展的策略研討，自2015年起每年也都會發表環境成果報告書，女星艾瑪華森更是在近年加入董事會，擔任永續委員會主席。以集團旗下GUCCI為例，永續、環保一直都是其努力方向，不只全面禁用動物毛皮，品牌運營及供應鏈已完全實現碳中和，還有像是環保丹寧、Off The Grid可持續材質等系列商品的推出。

租賃精品包，其實也就是讓生產出來的產品可以循環、再利用，減少購買就減少生產，減少污染，對環境保護、永續理念推廣是好事。在網路社群平台幾乎佔滿大眾生活的今日，能夠方便、快速又經濟實惠地取得各式各樣的包款變換造型，絕對是具備相當大的誘因。但另一方面，如果人們因此減少買包的慾望，對於銷售量來說也會有很大程度的影響，其銷售缺口當然就得由租賃平台的大量購買行為補上，那麼問題也就出現了—需要大量購買的東西通常是會有一定的市場，也就是相當程度的流行性，簡單說就是當季最紅的那幾款包、所謂的「爆款」。今日的時尚圈爭相設計「爆款」喚起買氣而不顧設計美感的風潮已經為人詬病已久，今後會不會因為租賃平台的興起而讓這個現象越演越烈？也是值得關注的重點。

包款租賃電商Cocoon提供多種人氣款商品。圖／摘自官網
包款租賃電商Cocoon提供多種人氣款商品。圖／摘自官網

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