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艾莉西亞薇坎德美腿加持 秀LV花漾美鑽新珠寶
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）是當今精品界的龍頭品牌，這個家喻戶曉的名字，來自品牌創辦人路易威登，誕生於1821年的他從一口皮箱開始到如今的精品帝國，「我很驚訝一切始於一位勇敢的年輕人，」路易威登珠寶鐘表藝術總監（Artistic Director for Watches and Jewellery）Francesca Amfitheatrof因此選擇以「勇敢」（Bravery）為今年品牌高級珠寶系列命名，也紀念創辦人誕生200週年。包含品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、好萊塢女星蘿拉哈里爾（Laura Harrier）、保加利亞女星瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）都出席品牌日前於摩納哥舉辦的發表活動。
全系列共90件作品，設計均延續路易威登品牌根源。例如品牌大使艾莉西亞薇坎德配戴的就是這系列珠寶中的「北極星」（La Star du Nord）子系列，項鍊主角為一枚重達10.07克拉的DIF全美鑽石，切割成路易威登標誌的Monogram花朵形狀，搭配黑色短裙裝與Monogram雙圈皮革腰帶，珠寶與腰帶的圖案相呼應，不對稱的髮型、五分袖短外套，更讓高級珠寶顯出年輕活潑的氣息。
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