2021 0NLY WATCH／HUBLOT獻雙色版全通透水晶陀飛輪

摩納哥肌肉萎縮症防治協會(Monegasque Association against Muscular Dystrophy)每兩年一度的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣,自2005年開始,至今年為第9屆,將於2021年11月6日下午於日內瓦登場。而從第一屆開始就大力支持這項慈善拍賣的瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT),今年以品牌最著名的彩色藍寶石水晶技術,精心打造了一只獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表。可透視機芯肌理的全通透藍寶石表殼與表盤,搭配2021年ONLY WATCH慈善拍賣會的主題色彩的橙色表圈,是品牌精湛製表藝術與前衛美學的代表作。

獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,搭載自製MHUB6035自動上鍊陀飛輪機芯,具備經磨砂太陽紋和噴砂工藝潤飾的22K白金微型擺陀,除了表盤通透,條橋、自動表橋以及陀飛輪夾板也都以藍寶石水晶打造,可以全方位欣賞陀飛輪運轉之美,是宇舶今年1月才發佈的全新機芯。在製作過程中入鈦元素與鉻元素而創造出的活力橙色藍寶石表圈,與時標數字相呼應,藍寶石表背鐫刻「Pièce Unique」字樣及「Only Watch」標誌,搭配透明與橙色兩款One Click快拆橡膠表帶。官方估價16萬瑞法起。 HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈獻一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,估價16萬瑞法起。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,估價16萬瑞法起。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,估價16萬瑞法起。圖/宇舶表提供 HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈現一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,估價16萬瑞法起。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表,估價16萬瑞法起。圖/宇舶表提供