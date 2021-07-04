快訊

打疫苗排隊亂象民眾罵翻 3首長道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021 0NLY WATCH／HUBLOT獻雙色版全通透水晶陀飛輪

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈獻一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈獻一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供

摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）每兩年一度的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，自2005年開始，至今年為第9屆，將於2021年11月6日下午於日內瓦登場。而從第一屆開始就大力支持這項慈善拍賣的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），今年以品牌最著名的彩色藍寶石水晶技術，精心打造了一只獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表。可透視機芯肌理的全通透藍寶石表殼與表盤，搭配2021年ONLY WATCH慈善拍賣會的主題色彩的橙色表圈，是品牌精湛製表藝術與前衛美學的代表作。

獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，搭載自製MHUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，具備經磨砂太陽紋和噴砂工藝潤飾的22K白金微型擺陀，除了表盤通透，條橋、自動表橋以及陀飛輪夾板也都以藍寶石水晶打造，可以全方位欣賞陀飛輪運轉之美，是宇舶今年1月才發佈的全新機芯。在製作過程中入鈦元素與鉻元素而創造出的活力橙色藍寶石表圈，與時標數字相呼應，藍寶石表背鐫刻「Pièce Unique」字樣及「Only Watch」標誌，搭配透明與橙色兩款One Click快拆橡膠表帶。官方估價16萬瑞法起。

HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈獻一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈獻一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈現一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT為ONLY WATCH慈善拍賣呈現一枚獨一無二的Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Only Watch陀飛輪腕表，估價16萬瑞法起。圖／宇舶表提供

品牌 腕表

延伸閱讀

「素」表帶愛地球 高珀富斯宣布全面禁用動物皮革

PIAGET 全新Sunglight高級珠寶 光燦奪目

真力時Chronomaster Original 最接近經典A386的現代版

220周年快樂！Breguet發明陀飛輪 註記鐘表史經典一頁

相關新聞

簡約極靜的空間語彙 極簡設計實現減法生活

位於竹北的極簡設計，將長年以來的設計理念，交付於剛裝修落成的辦公空間中，反簡歸樸的中心思維，實現減法生活的執行面...

將家具視為居家生態 共創自然舒適的空間

「被自然環抱」是建築環境的客觀描述，「與自然共生」是思考建築與環境的態度。在義大利因佩里亞海灣上的一座別墅中，嘗試重現利古裡亞梯田所展現的，人造地景與自然環境和諧相融的底蘊。

2021 0NLY WATCH／HUBLOT獻雙色版全通透水晶陀飛輪

摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrop...

2021 0NLY WATCH／兩年一度慈善拍 百達翡麗獻工藝座鐘

佳士得（Christie’s）與摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against ...

「素」表帶愛地球 高珀富斯宣布全面禁用動物皮革

疫情的席捲世界，除提醒人類必須提升意識，前往新的水瓶世紀，同時也潛在呼籲：人類不是地球唯一生物，只有共好、分享，或將是前...

PIAGET 全新Sunglight高級珠寶 光燦奪目

多數的生命型態，天性向著陽光生長。有陽光的所在，象徵了能量、溫暖與正面意識。當日照一視同仁「親吻」地球生靈的同時，光線的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。