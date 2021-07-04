2021 0NLY WATCH／兩年一度慈善拍 百達翡麗獻工藝座鐘

摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）每兩年一度的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，今年邁入第九屆。本屆延續與佳士得（Christie’s）與的合作，將於2021年11月6日下午於日內瓦舉槌。此長期的慈善拍賣因獲摩納哥親王亞伯特二世大力贊助，如今已成為鐘表盛事，今年共有54個品牌共襄盛舉，共提供53件拍品，每一件均為獨一無二的時計，希望能為裘馨氏肌營養性萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy）的研究籌募研究資金。拍品也將於9月22起依序於摩納哥、杜拜、東京、新加坡、香港、日內瓦巡展。

自2005年開始，ONLY WATCH慈善拍賣已為基金會籌募超過7千萬歐元的善款，所資助的研究與治療方案，基金會表示將於2022年進入臨床實驗階段。日前拍賣行公布拍品，領銜焦點然仍是有「表王」美譽的百達翡麗（Patek Philippe）。2019年的精鋼版本Grandmaster Chime拍出3100萬瑞法歷史高價，在2017年、2015年也都分別以締造新世界紀錄的高價領銜。

今年百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘，形式有別以往。這款獨一無二的桌鐘，是以百達翡麗博物館內典藏的一件桌鐘為藍本的創作。原作於1923年由美國汽車大亨、也是知名百達翡麗藏家James Ward Packard典藏。