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2021 0NLY WATCH／兩年一度慈善拍 百達翡麗獻工藝座鐘

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2021年ONLY WATCH慈善拍賣，百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘。圖／佳士得提供
2021年ONLY WATCH慈善拍賣，百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘。圖／佳士得提供

摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）每兩年一度的ONLY WATCH慈善鐘表拍賣，今年邁入第九屆。本屆延續與佳士得（Christie’s）與的合作，將於2021年11月6日下午於日內瓦舉槌。此長期的慈善拍賣因獲摩納哥親王亞伯特二世大力贊助，如今已成為鐘表盛事，今年共有54個品牌共襄盛舉，共提供53件拍品，每一件均為獨一無二的時計，希望能為裘馨氏肌營養性萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy）的研究籌募研究資金。拍品也將於9月22起依序於摩納哥、杜拜、東京、新加坡、香港、日內瓦巡展。

自2005年開始，ONLY WATCH慈善拍賣已為基金會籌募超過7千萬歐元的善款，所資助的研究與治療方案，基金會表示將於2022年進入臨床實驗階段。日前拍賣行公布拍品，領銜焦點然仍是有「表王」美譽的百達翡麗（Patek Philippe）。2019年的精鋼版本Grandmaster Chime拍出3100萬瑞法歷史高價，在2017年、2015年也都分別以締造新世界紀錄的高價領銜。

今年百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘，形式有別以往。這款獨一無二的桌鐘，是以百達翡麗博物館內典藏的一件桌鐘為藍本的創作。原作於1923年由美國汽車大亨、也是知名百達翡麗藏家James Ward Packard典藏。

型號27001M-001的Grande Complication桌鐘，搭載全新的機械機芯86-135 PEND IRM Q SE，備有萬年曆、星期顯示、6點鐘位置月相顯示、最外圈週數顯示、以及中央31日動力儲存顯示功能，精準度調整在每日1/+1秒內。外盒由純銀打造，鑲嵌美國胡桃木，並裝飾立體的鎏金銀藤蔓植物與動物圖騰。官方估價40萬瑞法起。

2021年ONLY WATCH慈善拍賣，百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘。圖／佳士得提供
2021年ONLY WATCH慈善拍賣，百達翡麗呈獻型號27001M-001的桌鐘。圖／佳士得提供
桌鐘可打開。圖／佳士得提供
桌鐘可打開。圖／佳士得提供
桌鐘具備萬年曆、月相顯示、最外圈週數顯示、以及中央31日動力儲存顯示功能。圖／佳士得提供
桌鐘具備萬年曆、月相顯示、最外圈週數顯示、以及中央31日動力儲存顯示功能。圖／佳士得提供
百達翡麗型號27001M-001的桌鐘，外箱鑲嵌美國胡桃木。圖／佳士得提供
百達翡麗型號27001M-001的桌鐘，外箱鑲嵌美國胡桃木。圖／佳士得提供
桌鐘側面。圖／佳士得提供
桌鐘側面。圖／佳士得提供
百達翡麗為2021年ONLY WATCH拍賣呈獻一件獨一無二的座鐘。圖／佳士得提供
百達翡麗為2021年ONLY WATCH拍賣呈獻一件獨一無二的座鐘。圖／佳士得提供
百達翡麗型號27001M-001的桌鐘，外箱以純以鑄造，裝飾立體鎏金銀藤蔓植物與動物圖騰。圖／佳士得提供
百達翡麗型號27001M-001的桌鐘，外箱以純以鑄造，裝飾立體鎏金銀藤蔓植物與動物圖騰。圖／佳士得提供
打開的樣子。圖／佳士得提供
打開的樣子。圖／佳士得提供

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