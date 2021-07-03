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茄子蛋人氣加持！台啤推新品少年狼、微光特調微醺搶市
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老字號如何維持新鮮感？持續推出新商品不只能維持經典形象，也能帶來全新活力。台灣啤酒近日推出兩款全新產品，屬於「台啤特釀」系列的微光白啤酒與新品牌「WOLF BEER」少年狼啤酒，全力搶攻微醺商機。
由於觀察到啤酒市場近年持續成長的順飲型趨勢，「WOLF BEER」少年狼啤酒的「湧泉式水膜」製程特色為去除雜味、鎖住香氣，使啤酒風味更加順口。煮沸過程中並以2重香氣萃取技法帶來花、果香，加上28天長時間低溫熟成，造就清爽酒體；同時今日中午台啤再與本土人氣樂團「茄子蛋」合作，喊出「因為有 #WOLF我 這個世界開始有點不一樣」口號，拍攝全新影片，並在台灣啤酒臉書專頁、youtube頻道，同步上線。
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另一款「台啤特釀。微光白啤酒」則使用比利時小麥白啤酒專屬艾爾酵母，並有著柑橘果香調、草本風味，以及小麥的輕柔滑順口感，酒體清爽不苦並具有香甜麥芽氣息。漸層的瓶標設計，加上特釀與PREMIUM字樣，也帶來不同傳統台啤的全新質感印象。「台啤特釀·微光白啤酒」即日起並在全台7-ELEVEN通路販售，因採限定釀造，售完為止。
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