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「素」表帶愛地球 高珀富斯宣布全面禁用動物皮革
疫情的席捲世界，除提醒人類必須提升意識，前往新的水瓶世紀，同時也潛在呼籲：人類不是地球唯一生物，只有共好、分享，或將是前進下一世紀的生存可能。獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）宣布：將自2022年1月起，全面禁止使用動物皮革製成的表帶，並以100%的植物皮革表帶、取而代之。
獨立表表品牌Greubel Forsey過往以30度雙體陀飛輪、大型擺輪與高複雜機芯為特色，並在2012、2015、2020，多次獲得日內瓦鐘表大賞（GPHG）肯定，成為當代產量極為稀少、並獲藏家喜愛的獨立製表品牌之一。為此品牌確定了關於植物表帶的技術設定，並針對外觀、磨損程度、防水、抗紫外線、配戴舒適性等因素進行測試，除了避免動物因此受到傷害，也在品牌也在品牌能力所及，持續進行短期或中長期的企業責任研發創新。
事實上，類似的企業責任意識也以逐漸在高級鐘表領域中蔓延、發生，例如年初時便有IWC研發「紙基」表帶，使用的纖維來自具「森林管理委員會（FSC）」認證的林木，表帶先於義大利製造、再以天然植物染料上色，因而具備不規則的仿天然紋理；而百年靈（Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）也各使用回收尼龍材質打造的環保尼龍表帶，強調廢棄材質的再利用。少量、回收、再利用、負責任，奢侈品不必和浪費畫上絕對等號，但有意識的消費，將在公益、責任、個人享受之間，持續找到新的平衡可能。
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