PIAGET 全新Sunglight高級珠寶 光燦奪目

多數的生命型態，天性向著陽光生長。有陽光的所在，象徵了能量、溫暖與正面意識。當日照一視同仁「親吻」地球生靈的同時，光線的流轉或暈眩、明滅或強弱，也帶來萬事萬物的完美樣態。瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）發表全新Sunlight系列高級珠寶，除了體現燦爛奪目的珠寶風采，再邀請品牌摯友Oliva Palermo親身示範，性感、迷人且優雅。

透過伯爵的「宮廷式雕刻紋飾（Palace Décor）」工藝與19顆圓形明亮式切割鑽石，一枚18K黃金石戒指，呈現了一日之始、天際邊湧現的金色魔法，並兼容了古典美學；日光不總為金或黃色，伯爵再以「Camaieu」單彩配色技術呈現陽光每一瞬間的獨特光芒成色：打造出黃色藍寶石、藍寶石、粉紅藍寶石三枚18K金鑽戒；時序邁入傍晚之際，緋紅的夜色最為魔幻迷人，一對玫瑰金粉紅藍寶石及鑽石耳環則嘗試定格陽光暈炫般的四射，成為耳畔永不落幕的奇蹟絕景。

別忘了，高級製表同樣也是伯爵的工藝美學原點。一只「凌日」18K白金黃色藍寶石鑲鑽高級珠寶腕表，以Limelight Gala經典的流線型表耳，加以豐富、漸變色澤的圓形切割黃色藍寶石與鑽石，將陽光無以比擬的亮黃、淡黃、鮮黃巧妙捕捉，獻上一只「全鑲鑽（full-set）」高級珠寶表，全世界限量8只並鐫刻獨立編號。