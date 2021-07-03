NBA球星「字母哥」簽名新球鞋隊友搶先穿 前掌雙Zoom加持球迷等著買

人稱「字母哥」的NBA球星Giannis Antetokounmpo日前，由Nike推出全新簽名球鞋。但有意思的是，因為字母哥在鞋款上市之前受傷，因此新鞋亮相的任務，就由隊友PJ Tucker搶先上腳，相當的罕見。除了引起討論之外，由於新鞋也提供了功能，讓球迷也等著收集。

Nike針對Giannis Antetokounmpo在進攻時的需求，因此在全新一代的簽名球鞋Zoom Freak 3設計中，前腳掌處設置兩個招牌Zoom Air 氣墊，可吸收能量、並提供反饋。能夠讓穿著者有著更為貼地的腳感，在瞬間移動時，可精準的掌控跨出的每一步。搭配鞋身綁帶配置，帶來更好的穩定性及貼合效果，確保腳掌不會在鞋內滑動、重心不偏移。外底設計，靈感則來自Nike曾推出備受好評的抓地紋理球鞋，進行優化而成。黑紫配色的Zoom Freak 3已經上市，然而PJ Tucker所穿的鮮橘色，則是要到8月才問世，相信身為球迷的人，兩雙都會收藏。

Reebok NANO X1 TR ADVENTURE訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供

居家運動風潮興起，Reebok便推出可以同時兼顧室內及戶外訓練需求的NANO X1 ADVENTURE系列。新訓練鞋，首見鞋頭前緣加上TPU膠條，有效保護腳趾避免在戶外因往前衝撞而受到傷害。同時提升鞋面與腳背的貼合度，在鞋孔最上方增添鞋帶固定孔設計，能更強化繫繩的包覆度。前腳掌置入FLOATRIDE ENERGY中底，提升緩衝與回彈機能、加強反應速度。Reebok還以山脈、帳篷圖騰做為象徵，設計戶外系列專屬鞋標，滿足健身愛好者在不同場域運動所需。

PJ Tucker所穿的Nike Zoom Freak 3 「Freak」球鞋4,000元。圖／Nike提供

Reebok NANO X1 TR ADVENTURE訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供