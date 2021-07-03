文青必備！UNIQLO攜手攝影大師森山大道打造限定系列

繼與爆紅樂團YOASOBI推出聯名T恤之外，UNIQLO在7月同樣為消費者帶來新驚喜，攜手國寶級攝影師森山大道、動畫大師細田守，一同打造限定UT系列。不僅如此，傳奇塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat、普普藝術代表的Andy Warhol作品，也同樣提供跨界新品。

擅長捕捉潛藏在城市表面下的黑暗與陌生影像的森山大道，作品有著粗糙、對比高、模糊與失焦的攝影風格。UNIQLO便在這月精選了他五幅精彩作品，印製於T恤的胸前或後背上，絕對是資深文青必備款。如果對動畫電影「跳躍吧！時空少女」、「夏日大作戰」有著滿滿感動的人，不能錯過UNIQLO和動畫師細田守的聯名款UT。依循過去的合作模式，細田守曾執導的多部經典動畫畫面，便成為了這系列的設計主題。

UNIQLO森山大道聯名UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，UNIQLO再度呈現已故傳奇塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat、普普藝術大師Andy Warhol與Keith Haring的跨界UT系列。為了有別以往，所以除了中性T恤之外，還提供了包括帽款、可攜式收納包、懶人鞋和抗UV摺疊傘等配件，以及餐盤、杯子等雜貨。讓喜愛大師風格的人，不只能把畫作穿上身，還能在生活中也能使用相同設計產品。

UNIQLO森山大道聯名UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

另外，不只UNIQLO在7月推出話題新品，Gap亦針對甫畢業的新鮮人，提供求職穿搭建議。像是男性消費者，可考慮加入口袋設計與更立體版型的立領襯衫，帶出休閒工裝的風格。透過領口處的小巧思變化，不僅適合正式場合穿著，也能滿足日常穿搭，一件襯衫即可創造多種LOOK。女性求職者也有不少開襟的襯衫款式可選擇，具有時尚感的蝙蝠袖設計，能達到修飾手臂的效果，讓喜歡穿著寬鬆的人在面試時，掌握舒適度與正式感。

UNIQLO Jean-Michel Basquiat聯名UT系列餐盤290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Keith Haring聯名UT系列杯290元。圖／UNIQLO提供

Gap府綢布條紋圓領襯衫1,299元。圖／Gap提供

UNIQLO JAndy Warhol聯名UT系列可攜式收納包390元。圖／UNIQLO提供

Gap輕薄半開襟蝙蝠袖襯衫1,299元。圖／Gap提供

UNIQLO細田守聯名UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO細田守聯名UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供