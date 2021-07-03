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保養品怎麼擦都沒用？妳忘了這一步，嫩膚面膜拯救肌膚

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
FANCL保濕修護嫩膚凝膜／30g／1,300元。圖／FANCL提供
FANCL保濕修護嫩膚凝膜／30g／1,300元。圖／FANCL提供

最近夏季悶熱，加上戴口罩，許多人肌膚狂出現問題，即使怎麼擦保養品，卻都好像沒有用，該怎麼辦？其實肌膚要能夠確實吸收保養品，重點是要有健康的角質層，許多人保養品擦了，卻可能忘記臉上有厚厚的角質，或甚至出現角質層代謝紊亂、異常，讓肌膚也不容易飽水，因此護理角質很重要。

FANCL推出全新保濕修護嫩膚凝膜，不含防腐劑，含有水解蠶絲、保濕透明質酸、氨基酸微囊、水解酵母等淨化保濕成分，其中保濕透明質酸、水解酵母就是針對老廢角質，能夠軟化並代謝，提升角質層的水分含量。氨基酸微囊則讓肌膚補充3種氨基酸，搭配水解蠶形成保護層，促進保養品的吸收。

一瓶兩用，當發現肌膚狀況不好時，可以在洗臉清潔後，厚敷全臉約10～15分鐘，再用清水搭配指腹按摩洗淨，可以促進老廢角質自然代謝，讓保養吸收力提升。

日常使用則可當成保養的最後一個步驟，塗抹全臉薄敷，能柔軟角質，搭配保濕、修護精華等，讓肌膚展現光澤感。

FANCL保濕修護嫩膚凝膜／30g／1,300元。圖／FANCL提供
FANCL保濕修護嫩膚凝膜／30g／1,300元。圖／FANCL提供

口罩 防腐劑 按摩

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