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72歲的她不甩歲月限制 擁有螞蟻纖腰、鉛筆細腿 依舊過著跑趴的精彩人生

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。圖／摘自Vera Wang instagram
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。圖／摘自Vera Wang instagram

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐約女性圈裡，流傳著「沒結婚的女人想要一套Vera Wang，已離婚的女人想念那套Vera Wang，再婚的女人慶幸自己能再擁有一套Vera Wang」，說明了設計師王薇薇（Vera Wang）作為婚紗女王的地位。而近期滿72歲的她，也不像同齡者，依舊在生日之際跑趴，依舊過著讓人稱羨的生活。

在亞洲文化圈裡，72歲的成熟女性，在想像中的生活型態中，可能是三代同堂，含飴弄孫的情景。但對成長於美國的Vera Wang而言，72歲生日當天，她依舊身穿細肩帶鮮黃洋裝，參加友人為她準備的驚喜派對，展現火辣身材。Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，友人特意找來的多位年輕、帥氣的鮮肉服務員來提供餐飲服務。而身處於其中的Vera Wang因為擁有螞蟻纖腰、鉛筆細腿，一點也不違和，因此絲毫看不出，她早已是可當祖母的年紀了。

既作為「婚紗女王」Vera Wang也曾經有過一段維繫了23年的婚姻，但離婚後，沒有所謂的「低谷」時期，粗估身價高達40億元的她反而把自己的人生過得精彩。曾經夢想成為花式滑冰選手，Vera Wang還在少年時刻接受長達13年的專業訓練，雖然之後，並無法如願，但不減她對於這項運動的喜愛。除了婚紗王國之外，還屢次幫滑冰選手量身打造美絕的參賽服裝，更一度傳出與小她36歲的奧運花式滑冰冠軍交往，也當時成為話題。

因此如何從失敗中站起，一直是Vera Wang的的人生課題，她曾在媒體採訪時提到，「當你對某件事有熱忱，你不僅會做的越來越好，同時也要越來越努力的投入」。說明了Vera Wang為何能打造出成功事業，也長年維持著讓人羨慕的好身材。她說：「如果在人生路上跌倒了，快點拉自己一把，別讓其他事成為絆腳石」。以此為信念讓Vera Wang從滑冰選手、編輯，一路到品牌創辦人，還擁有精彩人生，證明了有熱情以及勇於嘗試的心，便能接近理想。

72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。圖／摘自Vera Wang instagram
72歲的Vera Wang現身友人特意準備的生日派對，受到年輕又帥氣的鮮肉服務員環繞。圖／摘自Vera Wang instagram

剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram
剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram

剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram
剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram

剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram
剛過72歲生日的Vera Wang維持著螞蟻纖腰、鉛筆細腿，絲毫看不出歲月在她身上留下痕跡。圖／摘自Vera Wang instagram

Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，聚集了不少上流人士。圖／摘自Vera Wang instagram
Vera Wang長年活躍於紐約社交圈，因此在她的生日派對裡，聚集了不少上流人士。圖／摘自Vera Wang instagram

※飲酒過量，害人害己。

婚紗 女王 紐約

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