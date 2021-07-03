RICHARD MILLE品牌好友Nelly Korda 喜成世界冠軍

想到頂級鐘表品牌RICHARD MILLE你會想到什麼？高科技、輕量化、運動風格洋溢，而RICHARD MILLE的品牌好友也常以男性、陽剛、力量感著稱。自2017年加入RICHARD MILLE家族的高爾夫選手Nelly Korda上周末6月27日甫拿下KPMG女子PGA錦標賽，不僅成功登上世界第一排名，更讓她成為2014年以來，首位世界第一的美國選手。

Nelly Korda表示，雖然比賽已經結束，但回顧幾周以來的感覺很特別，一切得來不易。「我真的很感激所有的辛勤努力和不斷激勵我的家人。取得世界第一一直是我的目標，我不敢相信我真的做到了。其他取得排名第一的球員都令人欽佩，我很榮幸躋身他們的行列。」

事實上，1998年出生、即將在7月28日滿23歲的Nelly Korda出身體育世家，父親Petr Korda、母親Regina Rajchrtová，弟弟Sebastian、姐姐Jessica，全部都是體壇職業名人。而當拿下冠軍、站上頒獎台獲頒獎盃時，Nelly Korda則配戴上一只RICHARD MILLE的RM 007鈦金屬腕表。

這只腕表雖然並非RICHARD MILLE最複雜款式，卻齊備品牌的眾多特色：其表殼由五級鈦合金打造，並具備碳化鎢的自動盤，半透明開放式的表面，可略微窺探機芯中的日期轉盤。科技感鮮明、輕量化，一如RICHARD MILLE的品牌DNA。值得一提的是，這只表款過往也曾為RICHARD MILLE女性品牌好友如田徑名人Maria Vicente、單板滑雪與高山滑雪的Ester Ledecká所配戴，只能說英雌品味、所見略同。