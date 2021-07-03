聽新聞
test
0:00 / 0:00
刻上她的名字！雅頓白茶新香登場，加碼客製化刻字
炎熱且悶在家中的夏天，當然要來點心情愉悅的氛圍吧！伊麗莎白雅頓再度推出白茶系列新香水，2021年新品為「白茶野薑花香水」，並從即日起至7月底前，宅配單筆滿3千元，內含白茶野薑花香水正貨100ml或50ml，可免費享客製化刻字服務，不管是刻上自己的名字，或是對方的名字，都有滿滿濃情蜜意。
新香白茶野薑花帶領大家回到最純真、赤誠的時光，香料與花卉，勾引出熱情的記憶，讓人感受到滿滿的幸福感，鼻梢間聞到野薑花的芬芳，醒神的薑香，搭配百合的濃郁香氣，調香師Jacques Huclier表示，「白茶野薑花喚醒深刻的記憶，為我注入能量與熱情，彷彿引領開啟一段嶄新的冒險旅程。」
該瓶香水也是希望鼓勵大家，即使紛亂，也別忘了自己專屬的時光，帶給自己最美好且希望的氛圍中。
前調以佛手柑、苦橙與橙花揭開，中調為野薑花、薑根、紫羅蘭，後調以白雪松、零陵香豆、絲綢麝香結果，帶來恰到好處的平衡感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言