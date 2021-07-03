刻上她的名字！雅頓白茶新香登場，加碼客製化刻字

炎熱且悶在家中的夏天，當然要來點心情愉悅的氛圍吧！伊麗莎白雅頓再度推出白茶系列新香水，2021年新品為「白茶野薑花香水」，並從即日起至7月底前，宅配單筆滿3千元，內含白茶野薑花香水正貨100ml或50ml，可免費享客製化刻字服務，不管是刻上自己的名字，或是對方的名字，都有滿滿濃情蜜意。

新香白茶野薑花帶領大家回到最純真、赤誠的時光，香料與花卉，勾引出熱情的記憶，讓人感受到滿滿的幸福感，鼻梢間聞到野薑花的芬芳，醒神的薑香，搭配百合的濃郁香氣，調香師Jacques Huclier表示，「白茶野薑花喚醒深刻的記憶，為我注入能量與熱情，彷彿引領開啟一段嶄新的冒險旅程。」

該瓶香水也是希望鼓勵大家，即使紛亂，也別忘了自己專屬的時光，帶給自己最美好且希望的氛圍中。